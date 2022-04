Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Η μεγαλύτερη λοίμωξη κράτησε 505 ημέρες!

Ο ασθενής που έπασχε και από υποκείμενα νοσήματα μολύνθηκε στις αρχές του 2020. Τι αναφέρουν οι ερευνητές για την εξαιρετικά μακρά διάρκεια της λοίμωξης.

«Πρόκειται για την ίδια, επίμονη λοίμωξη, και όχι για επαναμολύνσεις ή μεταλλάξεις», όπως ανακοίνωσαν επιστήμονες του βρετανικού King’s College σε συνεργασία με το Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust.

Το άτομο που δεν κατονομάζεται έμεινε με τη μόλυνση για περισσότερους από 16 μήνες ή 505 ημέρες και πέθανε στο νοσοκομείο το 2021.

Ο ασθενής που έπασχε και από υποκείμενα νοσήματα μολύνθηκε στις αρχές του 2020.

Επί 72 εβδομάδες βρισκόταν σε συνεχείς ελέγχους και περίθαλψη, καθώς ακόμη και η θεραπεία με αντιικά φάρμακα δεν απέδωσε.

Το περιστατικό δεν εντάσσεται στην κατηγορία του μακροχρόνιου (long Covid), όπου ο ιός απομακρύνεται από το σώμα αλλά τα συμπτώματα επιμένουν.

Tα ευρήματα θα παρουσιαστούν σύμφωνα με το BBC στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων.

Ακόμη και τόσο μεγάλης διάρκειας λοίμωξη μπορεί να μην είναι μεταδοτική, είπε ο Βρετανός ερευνητής Δρ. Luke Blagdon Snell.

Παράλληλα στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξετάζεται η περίπτωση του 72χρονου που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό 43 φορές.

Ο 72χρονος Ντέιβ από το Μπρίστολ, έχει αναρρώσει μετά από 290 ημέρες, ενεργού λοίμωξης στον SARS-CoV-2. Το ανοσοποιητικό του σύστημα ήταν ευάλωτο μετά από διάγνωση λευχαιμίας και χημειοθεραπεία και σε διάστημα 10 μηνών χρειάστηκε να νοσηλευτεί επτά φορές, ενώ τελικά υποβλήθηκε σε θεραπεία με νέο μείγμα αντιιικών φαρμάκων που παρείχε η αμερικανική εταιρεία Regeneron. Το περιστατικό σύμφωνα με το BBC παραμένει υπό διερεύνηση καθώς οι επιστήμονες «προσπαθούν να καταλάβουν πώς ο Covid δρα και μεταλλάσσεται μέσα στο σώμα».

Ο Δρ David Strain από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Έξετερ, δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι κάθε φορά που ο ιός πολλαπλασιάζεται, πρέπει να αναπαράγει το RNA του. Σαν ολόκληρο βιβλίο που μεταγράφεται έτσι και ο ιός κάνει λάθη. Κάθε αντίγραφο θα παράγει μεταλλάξεις».

Πηγή:BBC

