Εξαφάνιση Μαντλίν: ύποπτος και επισήμως ο Γερμανός παιδόφιλος

Ο καταδικασμένος για κακοποίηση παιδιών Christian B έχει καταστεί επίσημα ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν (Madeleine McCann), από τις Πορτογαλικές αρχές, σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την υπόθεση που παραμένει ανεξιχνίαστη εδώ και πολλά χρόνια

Καταδικασμένος για βιασμό ο ύποπτος



Ο Christian B βρίσκεται στη φυλακή της Γερμανίας αφού καταδικάστηκε για τον βιασμό μιας 72χρονης γυναίκας το 2005, στην ίδια πόλη όπου εξαφανίστηκε η Μαντλίν.

Η Μαντλίν ήταν τριών ετών όταν εξαφανίστηκε από ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στην Praia da Luz τον Μάιο του 2007 όπου είχε πάει για διακοπές με την οικογένειά της. Ο Christian B ενημερώθηκε ότι είναι πλέον - επίσημος ύποπτος - αλλά δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Η απόφαση λέγεται ότι προκλήθηκε από το όριο των 15 ετών για τη δίωξη σοβαρών εγκλημάτων στην Πορτογαλία, με τις αρχές να επιδιώκουν να «κρατήσουν τις επιλογές τους ανοιχτές».

Ο Γερμανός εισαγγελέας Χανς Κρίστιαν Βόλτερς επιβεβαίωσε στο Sky News ότι πρόκειται «προφανώς μόνο για τυπικούς λόγους, για να αποφευχθεί η παραγραφή στην Πορτογαλία».

Μια πορτογαλική πηγή πρόσθεσε: «Οι νομικοί λόγοι για να καταστεί [ο Christian B] ύποπτος περιλαμβάνουν το γεγονός ότι φέρεται να ομολόγησε σε έναν φίλο του ότι είχε αρπάξει τη Μαντλίν και τα αρχεία κινητών τηλεφώνων που τον τοποθετούν στην Praia da Luz τη νύχτα που εξαφανίστηκε».

Σύμφωνα με την πηγή, ο Christian B παρέμεινε σιωπηλός αφού ενημερώθηκε ότι ήταν επίσημα ύποπτος και αρνήθηκε να ανακριθεί. Έχει αρνηθεί ότι εμπλέκεται στην εξαφάνιση της Μαντλίν. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά από επίσημη επιστολή με αίτημα των πορτογαλικών αρχών προς τους Γερμανούς ομολόγους τους, σύμφωνα με το SkyNews.

Ανοίγει ο δρόμος για την πιθανή πτήση του στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας για επίσημη ανάκριση. Ωστόσο, δεν πιστεύεται ότι υπάρχουν άμεσα σχέδια για κάτι τέτοιο.

Ο Christian B ταξίδευε μεταξύ της Praia da Luz και της Γερμανίας με ένα τροχόσπιτο VW για αρκετά χρόνια πριν εξαφανιστεί η Μαντλίν και προηγουμένως δήλωσε ότι επιβίωνε διακινώντας ναρκωτικά.

Ο Christian B, ο οποίος είναι γύρω στα 40, έγινε ύποπτος αφού φέρεται να ομολόγησε ότι απήγαγε τη Μαντλίν ενώ καθόταν σε ένα γερμανικό μπαρ στη 10η επέτειο της εξαφάνισης της.

Οι πορτογαλικές αρχές επέμειναν νωρίτερα αυτό το μήνα ότι θα συνεχίσουν την έρευνα παρά τις αναφορές ότι η Scotland Yard σχεδίαζε να τερματίσει την έρευνά της μετά από 11 χρόνια. Αστυνομικές πηγές στη χώρα δήλωσαν ότι το κλείσιμο της μακροχρόνιας εξέτασης της ανεξιχνίαστης υπόθεσής τους ήταν «εντελώς εκτός συζήτησης».

Ο γενικός εισαγγελέας της Πορτογαλίας συμφώνησε να ανοίξει εκ νέου την έρευνα τον Οκτώβριο του 2013, περισσότερα από πέντε χρόνια μετά την αρχειοθέτησή της, μετά από επίσημο αίτημα της Δικαστικής Αστυνομίας

