ΗΠΑ: Νύφη έβαλε... κάνναβη στο φαγητό της δεξίωσης!

Πως αντέδρασαν πολλοί απο τους καλεσμένους! Ορισμένοι εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης απο το "μυστικό" συστατικό στο φαγητό τους.

Συμπτώματα δηλητηρίασης εμφάνισαν πολλοί από τους καλεσμένους γάμου στη Φλόριντα των ΗΠΑ, αφότου η νύφη επέλεξε να ρίξει σε πιάτα του γαμήλιου γεύματος κάνναβη.

Όπως αναφέρεται στη σχετική δικογραφία, η 42χρονη Ντάνια Σέα Σβόμποντα και η 31χρονη υπεύθυνη της εταιρίας τροφοδοσίας Τζόσλιν Μοντρινίς Μπράιαντ κατηγορούνται ότι από κοινού συμφώνησαν να μπει στο φαγητό κάνναβη, χωρίς να το γνωρίζουν οι παρευρισκόμενοι, πολλοί εκ των οποίων αρρώστησαν και χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη.

Μάλιστα, όταν οι εκπρόσωποι των Αρχών ενημερώθηκαν για την υπόθεση και άρχισαν την έρευνά τους, ρώτησαν το ζευγάρι ήταν ενήμερο, με τον σύζυγο να δηλώνει ανυποψίαστος.

Οι αστυνομικές Αρχές συνέλεξαν για έλεγχο τρόφιμα και σκεύη από τον χώρο της δεξίωσης που είχαν χρησιμοποιήσει οι καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων ένα ποτήρι μπύρας, λαζάνια και επιδόρπια. Στα λαζάνια συγκεκριμένα, βρέθηκε η ουσία τετραϋδροκανναβινόλη (THC).

Οι δε εργαστηριακές εξετάσεις κατέδειξαν ότι τουλάχιστον τρεις από τους καλεσμένους είχαν την ουσία στον οργανισμό τους.

Ενδεικτικά, ένας καλεσμένος είπε ότι ένιωθε «τσούξιμο, νευρικότητα και είχε εξαιρετικά ξηρό στόμα» αφότου έφαγε στον γάμο.

Πάντως, οι δύο κατηγορούμενες αφέθηκαν ελεύθερες με εγγύηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, που αναμένεται τον προσεχή Ιούνιο.

Πηγή: BBC





