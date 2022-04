Πολιτική

Τουρκία: ο Ακάρ απειλεί ξανά την Ελλάδα

Ευθείες βολές και “τελεσίγραφα” του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, μαζί με τις αναφορές του για αποστρατιωτικοποίηση νησιών και εξοπλιστικά.

Ευθείες απειλές προς την Ελλάδα, εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, επανερχόμενος στο ζήτημα περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών, σε ομιλίας του για την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα», αλλά και σε συνέντευξή του στο τουρκικό δίκτυο Haberturk.

«Η Συνθήκη της Λωζάννης λέει πως τα συγκεκριμένα νησιά πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Υπάρχει συμφωνία, όλοι συμφώνησαν και είπαν “ναι”. Αυτά τα νησιά είναι συγκεκριμένα, η ονομασία τους οι συντεταγμένες τους, οι θέσεις τους. Εσείς έχετε στρατιωτικοποιήσει αυτά τα νησιά, 16 απο αυτά. Μας λένε “ας μη μιλήσουμε γι αυτά”… Μα γιατί όχι; Αν μιλάμε για διεθνές δίκαιο, από αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ακαρ, σύμφωνα με την kathimerini.gr, ενώ, κλιμακώνοντας τις αναφορές του, πρόσθεσε πως «Όταν στρατιωτικοποιούνται αυτά τα νησιά, τότε κανένας δεν έχει δικαίωμα να πει κουβέντα απέναντι στις προσπάθειες της Τουρκίας που έχουν αμυντικό στόχο».

«Μην σας ανοίγει η όρεξη, θα κάνετε μεγάλο λάθος»

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας επανήλθε στην επιθετική ρητορική και στην προαναφερθείσα συνέντευξή του στο Haberturk, αυτή τη φορά εστιάζοντας στα εξοπλιστικά.

«H Ελλάδα επιχειρεί να δημιουργήσει κάποιες συμμαχίες. Μα εμείς ήδη είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Επίσης, με ένα υπερβολικό τρόπο, προβάλλουν τα εξοπλιστικά προγράμματα. Εμείς λέμε πως αν αυτά τα εξοπλιστικά είναι για την άμυνα τους είναι πολλά, αν όμως έχουν στόχο την Τουρκία τότε είναι λίγα… Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι δεδομένη και η οικονομική τους κατάσταση», υπογράμμισε.

Ο κ. Ακάρ συνέχισε λέγοντας «μην ανοίξει η όρεξη τους με κάποιες ομιλίες, υποδείξεις, πιέσεις, με την Ε.Ε ή με την υποστήριξη κάποιων χωρών… Τους λέμε πως θα κάνουν μεγάλο λάθος. Ξεκαθαρίζουμε πως δεν θα επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο και είμαστε ικανοί γι αυτό».

