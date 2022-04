Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Μεγάλης Παρασκευής

Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Η «μαύρη λίστα» των νεκρών στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού αυξήθηκε σημαντικά και την Μεγάλη Παρασκευή.

Μειώνεται, με βραδείς ρυθμούς, ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια, ενώ εκατοντάδες είναι κάθε ημέρα οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Μεγάλη Παρασεκυή συνολικά 7.014 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.

Στην Αττική καταγράφηκαν ακόμη 2.836 κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη επιβεβαιώθηκαν 772 νέες μολύνσεις.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιφερειακές ενότητες (αλφαβητικά):

Αιτωλοακαρνανίας

Αχαΐας

Ευβοίας

Ηρακλείου

Ιωαννίνων

Κορινθίας

Λάρισας

Μαγνησίας

Σερρών

Φθιώτιδας

Χανίων.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

