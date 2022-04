Ο Τζόνι Ντεπ μεθυσμένος διαλύει την κουζίνα (βίντεο)

Το βίντεο που τραβούσε κρυφά η Άμπερ Χερντ προβλήθηκε στο δικαστήριο

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον Τζόνι Ντεπ και όλα όσα συνέβαιναν όταν ήταν παντρεμένος με την Άμπερ Χερντ. Στο δικαστήριο - όπου αυτές τις μέρες διεξάγεται η δίκη για συκοφαντική δυσφήμηση ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων του Τζονι Ντεμπ εναντίον της πρώην συζύγου του Άμπερ Χερντ - προβλήθηκε βίντεο με τον Ντεπ να... γκρεμίζει τα ντουλάπια της κουζίνας και να κλωτσάει το ψυγείο ενώ είναι μεθυσμένος.

Το βίντεο που τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του Διαδικτύου πραγματικά σοκάρει και θυμίζει ταινία τρόμου. Ο Ντεπ ακούγεται στο βίντεο να ουρλιάζει: «Motherf****! Motherf*****» ενώ παράλληλα ακούγονται χτυπήματα στους τοίχους.

Η Χερντ εμφανώς τρομοκρατημένη τον ρωτά: «Τι συνέβη;» καθώς ακούγονται ήχοι από πράγματα που σπάνε τριγύρω.

Στη συνέχεια η Χερντ λέει: «Το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω συγγνώμη. Σου συνέβη κάτι; Δεν νομίζω. Έπινες όλο αυτό το πρωί; Σπας τα πάντα».

Σε άλλο σημείο του βίντεο βλέπουμε τον χολιγουντιανό σταρ να παίρνει ένα μπουκάλι κρασί, να γεμίζει ένα ποτήρι και στη συνέχεια να το σπάει.

Η Χερντ ήταν έτοιμη να δακρύσει όσο παρακολουθούσε το βίντεο μέσα στο δικαστήριο της Βιρτζίνια την Πέμπτη.

Ο δικηγόρος της Χερντ, Μπεν Ρότενμπορν λέει στον Ντεπ: «Αυτό είναι στο σπίτι σου στο Δυτικό Χόλιγουντ. Αυτός είσαι εσύ στο βίντεο. Ήσουν βίαιος;».

«Προφανώς περνούσα άσχημα. Δεν ξέρω τι εξυπηρετεί όλο αυτό, το να ηχογραφηθεί παράνομα από την πελάτισσά σας. Όλα αυτά ταιριάζουν αρκετά με τις υπόλοιπες φωτογραφίες και ηχογραφήσεις. Προσπάθησε να μου το κρύψει ότι με ηχογραφεί και στο τέλος γέλασε και χαμογέλασε. Αυτό ήταν το πιο ενδιαφέρον κομμάτι».

Ο Ντεπ παραδέχτηκε πως: «Έκανα επίθεση σε μερικά ντουλάπια, αλλά δεν άγγιξα τη δεσποινίς Χερντ».

«Μπορεί να ήσουν μεθυσμένος;» ρώτησε ο Ρότενμπορν.

«Είναι μια πιθανότητα», απάντησε ο Ντεπ.

«Ήπιες μονορούφι ένα μεγάλο ποτήρι με κόκκινο κρασί;» ρώτησε ο Ρότενμπορν.

«Ήπια ένα μεγάλο ποτήρι κρασί. Το θεώρησα απαραίτητο», είπε ο Ντεπ.

Ο Ρότενμπορν είπε: «Είσαι μεγαλύτερος από την Amber, σωματικά;»

«Δεν θα το έλεγα αυτό», απάντησε ο Ντεπ.

«Τα πρότυπα του νότιου τζέντλεμαν δεν ήταν στο μυαλό σας εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή;» ρώτησε ο Ρότενμπορν.

Ο Ντεπ απάντησε: «Δεν ξέρω για κανέναν άλλον, αλλά είχα εμπειρίες όπου κάποιος ξεφεύγει από τον πλήρη έλεγχο των συναισθημάτων του κατά καιρούς».

«Δεν προσπάθησα να προσεγγίσω τη δεσποινίς. Γιατί γύριζε; Αν φοβόταν μέχρι θανάτου γιατί δεν έφυγε;», είπε ο Ντεπ.

Οι ένορκοι στη συνέχεια άκουσαν το πολύ ενοχλητικό ηχητικό υλικό από ένα περιστατικό ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι, όπου ο Ντεπ την παρακαλούσε να τον κόψει με ένα μαχαίρι.

Καθώς έπαιζε το απόσπασμα, ο Ντεπ σκούπισε το μάτι του με το χέρι του και ζήτησε να του φέρουν ένα χαρτομάντιλο. Η Χερντ από την άλλη φαινόταν έτοιμη να κλάψει και να παλεύει με τα συναισθήματά της.

Στο εν λόγω ηχογραφημένο υλικό οι δυο τους μιλούν χαμηλόφωνα.

Τζόνι Ντεπ: «Θέλεις να με κόψεις κάπου;»

Άμπερ Χερντ: «Απλά μην κόψεις το δέρμα σου, σε παρακαλώ μην το κάνεις. Γιατί να το κάνω αυτό; Σε παρακαλώ, μην κόψεις τον εαυτό σου».

Τζ. Ντ: «Δεν θέλω να κόψω το κεφάλι μου: "Σε χρειάζομαι. Κόψε με”».

Εκείνη τη στιγμή χτυπάει η πόρτα και μια οικονόμος ακούγεται να λέει: «Housekeeping» - φαίνεται ότι βρίσκονταν σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Ο Ντεπ τότε της λέει να φύγει, προσθέτοντας: «Ο Ντεπ είναι ο μόνος που μπορεί να φύγει: Όχι ευχαριστώ, υπάρχει σπέρμα στα μαξιλάρια».

Ο Ντεπ λέει στη Χερντ «κόψε με», προσθέτοντας ότι ο Έλιοτ Σπίτζερ, ο πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, θα «απαντήσει» γι' αυτό.

Τζ. Ντ.: «Με μισείς».

Χερντ: «Άσε κάτω το μαχαίρι! Κατέβασε το μαχαίρι! Μην το κάνεις αυτό, Τζόνι».

Ο Ντεπ είπε ότι θέλει να κοιτάξει τη Χερντ και ότι ο πόνος θα «φύγει».

Χερντ: «Το μαχαίρι είναι θαμπό, θα ήταν το χειρότερο πράγμα στον κόσμο. Πολύ επώδυνο και θαμπό και βρώμικο».

Οι αποκαλύψεις για τον ταραχώδη έγγαμο βίο του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ Χερντ διαδέχονται η μία την άλλη και η δίκη, που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει αρχίσει να θυμίζει θρίλερ.

Μετά τα περιστατικά λεκτικής και σωματικής βίας ανάμεσά τους, τις αποκαλυπτικές καταθέσεις των μαρτύρων αλλά και το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που φτάνει στην έδρα του δικαστηρίου, έρχονται στο φως κι άλλες σκοτεινές ιστορίες από το άλλοτε ερωτευμένο ζευγάρι.

Πιο συγκεκριμένα, οι δικηγόροι της υπόθεσης, εμβάθυναν στη σκοτεινή περίοδο των ναρκωτικών και τη σχέση που είχαν Ντεπ και Χερντ με τον κατηγορούμενο για σεξουαλική κακοποίηση, Μέριλιν Μάνσον.

Ειδικότερα, σχετικά με τον Μέριλιν Μάνσον και τις φήμες που είχαν ακουστεί για ναρκωτικά, ο Ντεπ παραδέχτηκε ότι έχουν πάρει κοκαΐνη μαζί, ενώ στην ερώτηση για το αν έχουν πάρει ποτέ χάπια, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι έδωσε κάποτε στον Μάνσον, ένα χάπι «για να σταματήσει να μιλάει τόσο πολύ».

Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο δικηγόρος της Χερντ επέμεινε σε ένα μήνυμα που είχε στείλει ο Τζόνι Ντεπ σε φιλικό του πρόσωπο, τον Οκτώβριο του 2013, στο οποίο έγραφε: «Πιστεύει ότι η περουβιανή μου περίοδος με έχει κάνει τέρας και ότι καταστρέφω τη σχέση...».

Ο δικηγόρος της Χερντ, Μπεν Ρότενμπορν, ρώτησε τον Ντεπ εάν με την «περουβιανή περίοδο» εννοεί την κοκαΐνη και εκείνος απάντησε θετικά.

Σε ένα άλλο από τον Οκτώβριο του 2014, σε έναν άγνωστο παραλήπτη, ο Ντεπ είχε γράψει: «Θα φύγω σε μια ώρα, ένα τέρας... Θα καταπιούμε ο καθένας ένα Ε... γύρω στις 20:00 και θα πάμε για δείπνο... σε ένα υπέροχο περουβιανό σημείο». Ο Ντεπ επιβεβαίωσε και πάλι την πληροφορία.

