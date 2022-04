Πολιτική

Στη Ροδόπη η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη Παρασκευή στη Ροδόπη βρίσκεται η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που περιοδεύει στην περιοχή.

Το Μικρό Δέρειο, το Μεγάλο Δέρειο του νομού Έβρου και το Θρυλόριο του νομού Ροδόπης επισκέφθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου το πρωί της δεύτερης μέρας της τετραήμερης περιοδείας της στη Θράκη.

Πρώτος σταθμός ήταν το Μικρό Δέρειο, όπου στην πλατεία του χωριού την υποδέχτηκαν ο δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος και κάτοικοι. Η κ. Σακελλαροπούλου συνομίλησε μαζί τους και ζήτησε να μάθει πληροφορίες για την περιοχή και τη ζωή των κατοίκων. Ο δήμαρχος της πρόσφερε αναμνηστικά δώρα και στη συνέχεια μετέβη στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου και παρέστη στην Ακολουθία της Αποκαθήλωσης στην οποία χοροστάτησε ο μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου Δαμασκηνός.

Στο τέλος της Ακολουθίας ο μητροπολίτης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την παρουσία της Προέδρου στο χωριό, λέγοντας ότι δείχνει τη στήριξη προς την περιοχή και της πρόσφερε μια εικόνα της Αναστάσεως του Κυρίου φιλοτεχνημένη με κερί.

Ο κ. Δαμασκηνός αναφέρθηκε σε έναν Ουκρανό ιερέα που ήρθε πρόσφυγας με τα πέντε παιδιά του στο Σουφλί «μέχρι να περάσει η οργή του Θεού», ο οποίος ήταν παρών στην εκκλησία και ζήτησε από τους πιστούς να προσευχηθούν για την Ουκρανία.

Στο Μεγάλο Δέρειο η κ. Σακελλαροπούλου έγινε δεκτή από τις τοπικές αρχές και κατοίκους και περπάτησε στο χωριό. Έξω από το τέμενος συνάντησε τον τοποτηρητή της Μουφτείας Διδυμοτείχου Οσμάν Χαμζά και εκπροσώπους της Βακουφικής Επιτροπής, οι οποίοι της πρόσφεραν μια χειροποίητη ελληνική σημαία.

Ο τοποτηρητής της Μουφτείας είπε ότι χριστιανοί και μουσουλμάνοι συμβιώνουν ειρηνικά στην περιοχή και είναι πρότυπο σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενημέρωσε την κ. Σακελλαροπούλου ότι αυτή την περίοδο οι μουσουλμάνοι γιορτάζουν το Ραμαζάνι και της ευχήθηκε για το Πάσχα.

Έξω από τον Ευκτήριο Οίκο Αλεβιτών (Τζεμ Εβίτ) συνάντησε τον διευθυντή του μειονοτικού σχολείου Μουμίν Πιρελλί, την πρόεδρο του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Ιμπραχήμ Χαιρέ και γυναίκες του χωριού.

Ο Ευκτήριος Οίκος Αλεβιτών του Μεγάλου Δερείου, είναι στην Ελλάδα ο πρώτος, εκτός Τεκέ, χώρος προσευχής για τη θρησκευτική κοινότητα των Αλεβιτών.

«Είμαστε υπερευχαριστημένοι, ευγνώμονες για τη χώρα που ζούμε», είπε ο διευθυντής του μειονοτικού σχολείου για την Ελλάδα, αναφερόμενος στη δημιουργία του Ευκτήριου Οίκου, στον οποίο μπορούν πλέον να προσεύχονται τα μέλη της θρησκευτικής κοινότητας των Αλεβιτών.

«Όλοι έχουν το δικαίωμα να προσεύχονται εκεί που βρίσκονται. Η θρησκεία ενώνει», επισήμανε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η πρόεδρος του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου πρόσφερε στην κ. Σακελλαροπούλου ένα χειροποίητο κέντημα.

Επόμενος σταθμός ήταν το Θρυλόριο Ροδόπης, ένα χωριό στο οποίο έχουν εγκατασταθεί Πόντιοι πρόσφυγες.

Εκεί την υποδέχθηκαν ο δήμαρχος Κομοτηνής Γιάννης Γκαράνης, οι βουλευτές της Ν.Δ Ευριπίδης Στυλιανίδης, του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Τάκης Χαρίτου, ο πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργος Αποστολίδης και η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρύσα Μαυρίδου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στον ιερό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης όπου την υποδέχθηκε ο μητροπολίτης Κομοτηνής Παντελεήμων, προσκύνησε τον Επιτάφιο και είδε το τέμπλο και εικόνες που τις έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες και τοποθέτησαν στην εκκλησία το 1928 κατά την ανέγερση της.

Στη συνέχεια η κ. Σακελλαροπούλου ξεναγήθηκε σε υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας, στην κεντρική πλατεία του χωριού, με εικόνες από την έλευση των προσφύγων.

Οι κάτοικοι πρόσφεραν στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία ποντιακή λύρα και αντάλλαξαν ευχές για το Πάσχα.

Ειδήσεις σήμερα:

Περιστέρι - 15χρονη: Πως βρέθηκε και ποιοι είναι οι συλληφθέντες

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Μεγάλης Παρασκευής

Ηπατίτιδα σε παιδιά: πιθανό πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα