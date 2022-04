Πολιτική

Σακελλαροπούλου για Μεγάλη Παρασκευή: Ο ουκρανικός λαός φέρει τον δικό του σταυρό

Το μηνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας, για τη Μεγάλη Παρασκευή και την Ουκρανία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, έστειλε το δικό της μήνυμα για τη Μεγάλη Παρασκευή, κάνοντας αναφορά στον δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έκανε λόγο για τον αγώνα των Ουκρανών και ανέφερε χαρακτηριστικά, πως όπως και η Εβδομάδα των Παθών οδηγεί τελικά στο Φως, έτσι θα θριαμβεύσει και το καλό και η ειρήνη.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Κατερίνας Σακελλαροπούλου:

"Κάθε Μεγάλη Παρασκευή, λέει η παράδοσή μας, ο ουρανός δακρύζει. Η φύση συμμετέχει στην οδύνη των Παθών, η πλάση πενθεί. Και κάθε Χριστιανός βιώνει, στην κορύφωση του Θείου Δράματος, την ενδοσκόπηση και την ψυχική και προσωπική του αναφορά στη θλίψη, όσο κι αν στο τέρμα αυτής της πορείας αχνοφέγγει η ζωηφόρος Ανάσταση. Φέτος, ωστόσο, ο άδικος και απρόκλητος πόλεμος που μαίνεται τόσο κοντά μας προσδίδει μεγαλύτερη ένταση στο πένθος μας. Ο ακατάβλητος ουκρανικός λαός φέρει τον δικό του σταυρό και αγωνίζεται ηρωικά για όλους μας, για τα υψηλά ιδανικά που συγκροτούν και συνέχουν τις κοινωνίες μας, δίνοντας νόημα στον ατομικό και τον κοινό μας βίο. Μέσα από τη χαρμολύπη της Εβδομάδας των Παθών αναδύεται το βίωμα του αγωνιστικού σθένους, η βαθιά πεποίθηση και η πίστη μας στον τελικό θρίαμβο του καλού, στο «φως που πατεί χαρούμενο τον Άδη και το χάρο», όπως γράφει ο εθνικός μας ποιητής. Σε αυτό το λαμπρό φως της ειρήνης και της ελπίδας προσβλέπουμε. Καλή Ανάσταση!"

