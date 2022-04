Οικονομία

Κάρυστος: αποδεσμεύτηκε το ρωσικό δεξαμενόπλοιο

Ποια έγγραφα προσκόμισαν για να καταφέρουν να "ελευθερώσουν" το δεξαμενόπλοιο.

Αποδεσμεύτηκε το ρωσικό δεξαμενόπλοιο Pegas το οποίο παρέμενε ακινητοποιημένο από τις Λιμενικές Αρχές στην Κάρυστο, μετά από εντολή της Αρχής για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στις 19 Απριλίου 2022 στο πλαίσιο των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία από ΝΑΤΟ και ΕΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπεύθυνοι του πλοίου εμφάνισαν επίσημα έγγραφα από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), βάσει των οποίων προκύπτει ότι η ιδιοκτησία του πλοίου είχε μεταβιβαστεί πριν τον πόλεμο σε εταιρεία που δεν υπόκειται σε κυρώσεις.

