Ουκρανία - Ρωσία για Αζοφστάλ: λευκές σημαίες και εκεχειρία οποιαδήποτε στιγμή

Υψώστε λευκές σημαίες ανά πάσα στιγμή λέει η Μόσχα στους Ουκρανούς για τη μεταφορά αμάχων και τραυματιών.

Η Ρωσία δήλωσε σήμερα έτοιμη να τηρήσει "οποιαδήποτε στιγμή" μια εκεχειρία "σε ολόκληρο ή σε τμήμα" του εργοστασίου χάλυβα Αζοφστάλ--του τελευταίου προπύργιου των ουκρανικών δυνάμεων στη Μαριούπολη-- για να επιτρέψει στους ενόπλους να φύγουν από τον χώρο μαζί με άλλους πολίτες που παραμένουν εκεί, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι ισχυρισμοί της Ουκρανίας και ορισμένων δυτικών χωρών ότι η Ρωσία απαγορεύει στους αμάχους να εγκαταλείψουν την πόλη είναι "αβάσιμοι", μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

"Το σημείο εκκίνησης για αυτήν την ανθρωπιστική παύση θα είναι να υψώσουν λευκές σημαίες οι ουκρανικοί ένοπλοι σχηματισμοί σε όλο ή σε τμήμα του Αζοφστάλ", ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο διαβεβαιώνει ακόμη ότι οι πολίτες που θα απομακρυνθούν θα έχουν την επιλογή να μεταφερθούν σε εδάφη υπό ουκρανικό ή ρωσικό έλεγχο, οι ουκρανοί στρατιώτες θα λάβουν καλή μεταχείριση και οι τραυματίες θα λάβουν φροντίδα.

"Αυτή η ανθρωπιστική πρωτοβουλία από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας ισχύει 24 ώρες το 24ωρο", συνεχίζει το υπουργείο, διευκρινίζοντας ότι "λεωφορεία και αυτοκίνητα", καθώς και ασθενοφόρα, είναι μόνιμα διαθέσιμα και έτοιμα "να μεταφέρουν ανθρώπους".

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι έχει διαβιβάσει αυτή την πρόταση στην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Ουκρανίας Ιρίνα Βερεστσούκ, στον ΟΗΕ, στον ΟΑΣΕ και στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και ότι αυτό το μήνυμα θα μεταδίδεται κάθε 30 λεπτά "από όλα τα ραδιοφωνικά δίκτυα προς τους ουκρανικούς ένοπλους σχηματισμούς του Αζοφστάλ".

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την κατάληψη, έπειτα από σχεδόν δύο μήνες σφοδρών μαχών, του στρατηγικού λιμανιού της Μαριούπολης, αν και η βιομηχανική τοποθεσία του Αζοφστάλ εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο.

Αντί να επιτεθεί σε αυτόν τον τεράστιο, μερικώς υπόγειο χώρο, ο Πούτιν διέταξε τις ρωσικές δυνάμεις να τον πολιορκήσουν σε μια προσπάθεια να αναγκάσει τους υπερασπιστές του να παραδοθούν.

Ο απολογισμός των θυμάτων από τις μάχες στην Μαριούπολη αναμένεται να είναι εξαιρετικά βαρύς και οι καταστροφές στην πόλη τεράστιες.

