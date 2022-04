Κόσμος

Ιερουσαλήμ: “Άγρια” επεισόδια στο Αλ -Άκσα (εικόνες)

Δεκάδες νεκροί στα επεισόδια που σημειώθηκαν και σήμερα μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Τουλάχιστον 31 Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με την ισραηλινή αστυνομία στο συγκρότημα του τεμένους αλ-Άκσα στην Ιερουσαλήμ σήμερα, σύμφωνα με μέλη παλαιστινιακών ομάδων διάσωσης, στο τελευταίο ξέσπασμα βίας σε μια τοποθεσία ιερή για τους μουσουλμάνους και τους εβραίους.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, 14 Παλαιστίνιοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, δύο με σοβαρά τραύματα.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ότι οι δυνάμεις της επενέβησαν όταν εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να πετούν πέτρες και φωτοβολίδες και πλησίασαν στο Δυτικό Τείχος.

