Μελβούρνη: Αερόστατο κάνει “τρελή” πτήση και πέφτει σε κτήριο (βίντεο)

Τον τρόμο έζησαν οι επιβάτες ενός αερόστατου που βρέθηκαν να κάνουν «τρελή» πτήση.

Τυχεροί ήταν, μέσα στην ατυχία τους, επιβαίνοντες σε αερόστατο που πετούσε πάνω από τη Μελβούρνη, το οποίο έπεσε πάνω σε συγκρότημα κατοικιών.

Στο αερόστατο επέβαιναν δώδεκα άτομα, που έκαναν βόλτα πάνω από την πόλη της Μελβούρνης, όταν ξαφνικά ο πιλότος έχασε τον έλεγχό του.

Σε βίντεο που τράβηξε επιβάτης του, φαίνεται το αερόστατο να περνά ξυστά από δέντρα, σπίτια, ακόμα και ηλεκτρικά καλώδια, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός.

Οι επιβάτες περιέγραψαν με τρόμο την εμπειρία τους, ενώ το αρμόδιο για τις Μεταφορές γραφείο, θα πραγματοποιήσει την έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

