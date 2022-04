Υγεία - Περιβάλλον

Ηπατίτιδα – Ζαούτης: Δεν υπάρχει ακόμα σοβαρό κρούσμα στην Ελλάδα

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ για τα παιδιά που νοσούν με ηπατίτιδα στην Ελλάδα και τα συμπτώματα που έχουν.

«Δεν υπάρχει ακόμα κρούσμα σοβαρής ηπατίτιδας σε παιδιά και στην Ελλάδα, αλλά είναι αρκετά πιθανόν να δούμε και εδώ», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεοκλής Ζαούτης στην ΕΡΤ, προσθέτοντας πως «υπάρχει αρκετά μεγάλη περίπτωση να τον δούμε κι εδώ. Υπάρχουν κρούσματα και στην Ισπανία αυτή τη στιγμή».

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ πρόσθεσε ότι τα περισσότερα παιδιά έχουν ήπια συμπτώματα, όπως γαστρεντερίτιδα, ναυτία, εμετό και διάρροια, ενώ κάλεσε σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία Παίδων της χώρας, να υποδεχτούν και να αντιμετωπίσουν πιθανά κρούσματα.

«Η πλειοψηφία είναι στα παιδιά 3 έως 5 ετών. Υπάρχουν και κάποια μεγαλύτερα παιδιά, αλλά πάνω από 10 ετών δεν έχουμε δει πολλά κρούσματα» πρόσθεσε σχετικά, ενώ σημείωσε ότι δεν υπάρχουν εμβόλια κατά των αδενοϊών. «Είναι ελάχιστα μέχρι στιγμής τα κρούσματα και ακόμα λιγότερα τα σοβαρά, κι αυτό είναι το θετικό» είπε τέλος.

