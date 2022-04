Κοινωνία

Μαρκάτη: Μεγάλη αύξηση στις φυγές ανήλικων κοριτσιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ψυχολόγος της οργάνωσης «Χαμόγελο του Παιδιού» για τις φυγές κοριτσιών από τα σπίτια τους, με αφορμή τη 15χρονη από το Περιστέρι.

Για μεγάλη αύξηση στις φυγές ανήλικων κοριτσιών από τα σπίτια τους έκανε λόγο η ψυχολόγος από το «Χαμόγελο του Παιδιού», Χριστίνα Μαρκάτη, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόλη.

Η ψυχολόγος μίλησε με αφορμή την εξαφάνιση της 15χρονης από το Περιστέρι και απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα αίτια της αύξησης της «κρουσμάτων» φυγής, την απέδωσε στην ευκολία με την οποία παρασύρονται τα κορίτσια μέσω των social media.

Όσο αφορά στην περίοδο μετά την επιστροφή των παιδιών στο σπίτι, συνέστησε «μετά την επιστροφή του, θα πρέπει να υπάρχει ουσιαστικός διάλογος με τους γονείς, να μην υπάρχει φόβος και να συζητηθεί το τι έγινε».

«Θέλει χρόνο και θα ήταν θεμιτό να υπάρχει κάποιος ψυχολόγος», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: Πρόθεση Ερντογάν για νέα ειρηνευτική διαμεσολάβηση

Επίδομα βενζίνης... βάσει ΑΦΜ - Πώς θα γίνει η καταβολή του

Άρτα: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου μαθητή από συμμαθητές του