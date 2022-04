Κοινωνία

Περιφορά του Επιταφίου: Ευλάβεια και κατάνυξη σε όλη τη χώρα (εικόνες)

Με συγκίνηση και ευλάβεια προσέρχονται κατά χιλιάδες οι πιστοί στις εκκλησίες όλης της χώρας, για την περιφορά του Επιταφίου.

Σε κλίμα κατάνυξης συρρέουν κατά χιλιάδες οι προσκυνητές σε όλη την επικράτεια, για την περιφορά του Επιταφίου, δύο χρόνια μετά από απαγορεύσεις λόγω της πανδημίας.

Ξεχωριστές είναι οι στιγμές στο Μετόχι του Πανάγιου Τάφου, στην Πλάκα, τα στενά σοκάκια της οποίας έχουν πλημμυρίσει από κόσμο.

Τηρώντας τα μέτρα, πολλοί ήταν εκείνη που συμμετείχαν στη λειτουργία κι έπειτα την περιφορά του Επιταφίου στη Μονή Καισαριανής.

Την πομπή του Επιταφίου ακολούθησαν δεκάδες πιστοί και στον Άγιο Μηνά στη Θεσσαλονίκη.

Ξεχωριστή ήταν η περιφορά του Επιταφίου από ξύλα θαλάσσης μέσα στο νερό, στην Αγία Γρηγορούσα στο Καστράκι της Νάξου.

Στη Ζάκυνθο, κάτοικοι και επισκέπτες προσήλθαν στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου του Μώλου, για τη λιτανεία του Εσταυρωμένου. Η ατμόσφαιρα μοναδική και βαθιά συγκινητική. Η πένθιμη λιτανεία άρχισε υπό τους ήχους τού «Ίνα τι εφρύαξαν έθνη…» από τη φιλαρμονική. Μαζί με τον Εσταυρωμένο και η περίφημη εικόνα της Mater Dolorosa, δηλαδή της Παναγίας του Πάθους. Η λιτανεία διέσχισε σχεδόν όλη την πόλη της Ζακύνθου και επέστρεψε στην πλατεία Σολωμού.

Με επίκεντρο την Παναγία την Εκατονταπυλιανή, πλήθος ντόπιων αλλά και επισκεπτών της Πάρου ακολούθησε τη λιτανεία στο κέντρο της Παροικιάς. Στην Πάτμο, τη νησί της Αποκάλυψης, οι πιστοί επέστρεψαν για να γιορτάσουν το επιβλητικό Πάσχα.

Ξαναστολίστηκε ο Επιτάφιος της Αγίας Παρασκευής του Τεσμέ στη Χίο

Ο ιστορικός επιτάφιος των Μικρασιατών από την Αγία Παρασκευή του Τσεσμέ ξαναστολίστηκε σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, στην Αγία Παρασκευή στο Καστέλο της Χίου με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή.

Ο Επιτάφιος της Αγίας Παρασκευής του Καστέλου, που χρονολογείται από το 1800, αποτελεί ένα από σπουδαιότερα κειμήλια του προσφυγικού συνοικισμού της Χίου. Φορτώθηκε σε ένα καΐκι από την Αγία Παρασκευή του Τσεσμέ στη χερσόνησο της Ερυθραίας και πέρασε στη Χίο μαζί με τους ξεριζωμένους Μικρασιάτες.

Σήμερα Μεγάλη Παρασκευή, ο ιστορικός επιτάφιος, 100 χρόνια μετά την τελευταία του περιφορά στη μικρασιατική γη περιφέρθηκε στους δρόμους του Καστέλου χοροστατούντος του Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκου.

Εικόνες, βίντεο: cyclades24.gr, imerazante.gr, politischios.gr

