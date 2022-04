Αθλητικά

Ολυμπιακός: Πικρή ήττα μέσα στο ΣΕΦ

Χωρίς πλεονέκτημα πάει Μονακό ο Ολυμπιακός, μετά την ήττα μέσα στο ΣΕΦ, καθώς «πλήρωσε» το "black out" του στο 2ο δεκάλεπτο

Ο Ολυμπιακός «πλήρωσε» το "black out" του στο 2ο δεκάλεπτο και ηττήθηκε 96-72 από τη Μονακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον δεύτερο αγώνα της σειράς για τα πλέι οφ της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός δεν απέτρεψε το 1-1 της Μονακό στη μεταξύ τους σειρά των πλέι οφ της Euroleague, αφού «παγιδεύτηκε» νοητικά στο παιχνίδι των Μονεγάσκων, στο Game 2 στο ΣΕΦ και ηττήθηκε με 72-96. Όσα εξαιρετικά έκαναν οι «ερυθρόλευκοι» στην 1η περίοδο, όταν ξέφυγαν και με +10 πόντους, τα «κλείδωσαν» στο ντουλάπι στο υπόλοιπο του ματς.

Ένα “black out” του Ολυμπιακού στην επίθεση επέφερε το επιμέρους σκορ 12-30 της Μονακό στην 2η περίοδο που είχε ορεξάτους τους Ντουέιν Μπέικον (17π., 6ρ., 3κλ.) και Ντανίλο Άντζουσιτς (19π.) σε αυτό το διάστημα. Το μυαλό των παικτών του Μπαρτζώκα «χάλασε», ήταν άστοχοι... ακόμη και στις βολές, ενώ το ένα λάθος τους διαδεχόταν το άλλο. Κι ενώ ο Μάικ Τζέιμς (23π. με 5/8 τρίποντα) είχε 2 πόντους στο α΄ μέρους, στην 3η περίοδο ξαναβρήκε το χέρι του (βάζοντας 16π.) εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +19 με 4 εύστοχα τρίποντα.

Το 4ο δεκάλεπτο εξελίχτηκε σε τυπική διαδικασία και πλέον, ο Ολυμπιακός θα μεταβεί στο Μονακό (με τσάρτερ) με στόχο να πετύχει τουλάχιστον μία νίκη στα δύο παιχνίδια στο Πριγκιπάτο (Τετάρτη 27/4 και Παρασκευή 29/4) , καθώς η σειρά και η πρόκριση στο φάιναλ φορ του Βελιγραδίου (19-21 Μαΐου) κρίνεται στις 3 νίκες (best of 5).

Ο Ολυμπιακός που πήρε 14π. από τον Σάσα Βεζένκοφ, 12 από τους Ντόρσεϊ και Παπανικολάου και 10 από τον ΜακΚίσικ καλείται να αντιδράσει στο Μονακό, κάτι που πάντως δείχνει ικανός να κάνει.

Όπως και στον πρώτο προημιτελικό, ο Ολυμπιακός δεν είχε στη διάθεσή του τον τραυματία Χασάν Μάρτιν. Απουσία μέτρησε και η Μονακό, καθώς ο Άλφα Ντιαλό τραυματίστηκε στο Game 1 και δεν αγωνίστηκε στο Game 2.

Τα δεκάλεπτα: 16-10, 28-40, 51-69, 72-96

Μετά το 1-4 υπέρ της Μονακό, ο Ολυμπιακός επιδόθηκε σε γρήγορο ρυθμό και με διαδοχικά κλεψίματα βγήκε σε ανοιχτό γήπεδο, απαντώντας με σερί 13-0 για το 14-4. Ουόκαπ, Ντόρσεϊ και Σλούκας πέτυχαν από ένα τρίποντο σε αυτό το «ερυθρόλευκο» σερί, με τον πρώτο να παίζει εξαιρετική άμυνα και να δίνει τη θέση του στον τελευταίο πριν συμπληρωθεί το έκτο λεπτό. Με τον Φαλ να σκεπάζει τα καλάθια και τον Μάικ Τζέιμς να μένει στο απόλυτο μηδέν, η Μονακό έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο και είχε μείνει χωρίς πόντο για 4 λεπτά. Στον αντίποδα, η ομάδα του Πειραιά με καλό passing game και συνεργασίες ήταν το αφεντικό. Όμως, στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, κάποιες βεβιασμένες επιλογές των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα οδήγησαν σε λάθη, με τους Τόμας και Μπέικον να μειώνουν στο -6, 16-10.

Ο Μπέικον συνέχισε «ζεστός» ευστοχώντας σε τρίποντο με την έναρξη της 2ης περιόδου (16-13), αλλά είδε τον Κώστα Σλούκα να απαντά έξω από τα 6.75 (19-13). Και μετά τους 2 πρώτους (από βολές) και μοναδικούς πόντους του Μάικ Τζέιμς στο α΄ μέρος (19-15), ο Φαλ αξιοποίησε την ασίστ του Σλούκα για το 21-15. Αυτό που ακολούθησε, όμως ήταν ένας... μονόλογος των Μονεγάσκων! Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς έκανε την αντεπίθεσή της και με σερί 20-0 πήρε προβάδισμα με +14 (21-35). Ο τεχνικός της Μονακό μετακίνησε στο «4» τον Μπέικον που έφτασε τους 13 πόντους, ενώ οι Άντζουσιτς και Κουατάρα με τρίποντα «πλήγωσαν» τους Πειραιώτες. Ο Ολυμπιακός είχε σταματήσει να παίζει άμυνα, έγινε στατικός, δεν κυκλοφορούσε την μπάλα και βγήκε εκτός ρυθμού. Η είσοδος του Ουόκαπ στη θέση του Σλούκα έφερε μια κάποια αντίδραση από τον Ολυμπιακό, χάρη στην πιεστική άμυνα του Αμερικανού. Με 4 δικούς του πόντους και τρίποντο του Ντόρσεϊ, οι «ερυθρόλευκοι» μείωσαν σε 28-37 (-9), αλλά στην εκπνοή της 2ης περιόδου, ο Άντζουσιτς ευστόχησε σε τρίποντο 28-40, με το επιμέρους σκορ να είναι 12-30 στο 2ο δεκάλεπτο για τους Μονεγάσκους.

Ο Ολυμπιακός θα κυνηγούσε και σε ολόκληρο το 3ο δεκάλεπτο, παρά τα τρίποντα... αναλαμπές από Παπανικολάου και Ουόκαπ στις αρχές αυτού. Με τον Μάικ Τζέιμς να παίρνει μπροστά και να σημειώνει δύο σερί τρίποντα, η Μονακό ξέφυγε και με +18, 34-52. Ακολούθησε σερί 6-0 του Ολυμπιακού από τρίποντο του Βεζένκοφ, δίποντο και μία βολή του Παπανικολάου (40-52). Κάθε προσπάθεια αντεπίθεσης, όμως του Ολυμπιακού, θα έπεφτε σε… τοίχο. Από τη μία η αστοχία των «ερυθρόλευκων» στις βολές (4/12 έως τότε) και από την άλλη οι 8 σερί πόντοι που πέτυχε ο Μάικ Τζέιμς (με 2 ακόμη τρίποντα) επέφεραν το -19 (43-62). Και με δικό του κάρφωμα η Μονακό ξανάπιασε το +19 (45-66). Τα τρίποντα των ΜακΚίσικ και Βεζένκοφ απλώς μείωσαν τη διαφορά (51-67)πριν διαμορφώσει το σκορ της 3ης περιόδου, 51-69, ο Πάρις Λι.

Σε τυπική διαδικασία εξελίχτηκε η 4η περίοδος, αφού η Μονακό είχε τις απαντήσεις. Ο Ολυμπιακός μείωσε σε 60-74 με βολές του Σλούκα, στο 33ο λεπτό, ο Μπαρτζώκας κόντυνε το σχήμα παίζοντας με πέντε κοντούς (στο «5» ο Βεζένκοφ), αλλά η αστοχία συνεχίστηκε. Οι Μονεγάσκοι βρήκαν πρόσφορο έδαφος και το αξιοποίησαν για το τελικό 72-96.



Διαιτητές: Λαμόνικα (Ιταλία), Μπολτάουζερ (Σλοβενία), Βίλιους (Λιθουανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 9 (2), Ντόρσεϊ 12 (2), Λαρεντζάκης, Φαλ 6, Σλούκας 9 (2), Βεζένκοφ 14 (2), Πρίντεζης, Παπανικολάου 12 (1), Ζαν-Σαρλ, ΜακΚίσικ 10 (1)

ΜΟΝΑΚΟ (Σάσα Ομπράντοβιτς): Λι 8 (2), Μπέικον 17 (1), Βέστερμαν 4, Τόμας 9, Μότουμ, Μπουτσιέλε, Μοτιεγιούνας 4, Κουατάρα 6 (2), Άντζουσιτς 19 (3), Χολ 6, Τζέιμς 23 (5)

