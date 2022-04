Κόσμος

Ουκρανία: Αποκαθήλωση υπό τον ήχο των σειρήνων (βίντεο)

Συγκλονιστικές εικόνες από την Ουκρανία καταγράφουν οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1 στο Κίεβο. Έλληνας ιερέας περιγράφει τη φρίκη.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Με κατάνυξη, οι πιστοί στο Κίεβο προσκύνησαν την αποκαθήλωση του Θεανθρώπου. Ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στο Κίεβο, Χρήστος Μαζανίτης με τον Βασίλη Ρόζο κατέγραψαν τη στιγμή της Αποκαθήλωσης στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βλαδίμηρου, ενώ ο ήχος των σειρήνων «έσκιζε» τον ουρανό.

Την ίδια στιγμή στην πρεσβεία της Αυστρίας υψωνόταν και πάλι η σημαία της χώρας, δηλώνοντας την επανέναρξη της λειτουργίας της.

Στο χωριό Πετροπαύλιβσκα, 20 χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο, ο πατέρας Βλαδίμηρος, Έλληνας, λειτουργούσε στον ιερό ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου. Ο ίδιος δήλωσε στον ΑΝΤ1 πως αν και το χωριό βομβαρδίστηκε από τους Ρώσους, από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα.

Οι πιστοί εκεί έκαναν προσευχές για τον τερματισμό του πολέμου, τη φυγή των εισβολέων από τη χώρα τους και την επιστροφή της ειρήνης.

