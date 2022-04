Κόσμος

Ουκρανία - Κίεβο: Πιθανόν να ανοίξει νέος ανθρωπιστικός διάδρομος για τους αμάχους

«Υπάρχει μια πιθανότητα να μπορέσουμε να ανοίξουμε ανθρωπιστικό διάδρομο από τη Μαριούπολη», ανέφερε μέσω Facebook η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βέρεστσουκ αργά το βράδυ χθες Παρασκευή.



Οι ουκρανικές αρχές ελπίζουν ότι θα μπορέσει να ανοίξει διάδρομος εντός της ημέρας για να επιτραπεί η απομάκρυνση αμάχων από τη Μαριούπολη.

Η κυρία Βέρεστσουκ κατονόμασε εμπορικό κέντρο σε βόρειο τομέα της πόλης, που βρίσκεται πάνω σε έναν από τους δρόμους διαφυγής, ως το σημείο συγκέντρωσης των αμάχων σήμερα το πρωί.

Αναγνώρισε πως αρκετές προσπάθειες να διανοιχθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι απέτυχαν και διαβεβαίωσε πως κατανοεί πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση για τους αμάχους στη Μαριούπολη. «Όμως κι εσείς κι εγώ πρέπει να προσπαθήσουμε όσες φορές χρειαστεί ώσπου να έχουμε αποτέλεσμα», συμπλήρωσε η κυρία Βέρεστσουκ.

