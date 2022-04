Πολιτισμός

Άγιος Φως: Από τα Ιεροσόλυμα στην Ελλάδα με ειδική πτήση

Διπλωματική αποστολή θα συνοδεύει το Άγιο Φως που από την Αθήνα θα φτάσει σε επτά προορισμούς σε όλη τη χώρα.

Από χθες, Μεγάλη Παρασκευή βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα ο υφυπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Κατσανιώτης, ώστε να συμμετάσχει στην τελετή Αφής του Αγίου Φωτός, το οποίο και θα συνοδεύσει με ειδική πτήση στην Αθήνα,

Ο υφυπουργός Εξωτερικών θα παραλάβει το Άγιο Φως από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο Γ’, με τον οποίο θα έχει επίσης συνάντηση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναμένεται το απόγευμα του Μεγάλου Σάββατου με ειδική πτήση της AEGEAN και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η διανομή του σε όλη την ελληνική επικράτεια.

To αεροσκάφος Α320neo της AEGEAN που θα μεταφέρει το Άγιο Φως και ολιγομελή διπλωματική αποστολή αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας στις 18:00.

Στη συνέχεια το Άγιο Φως θα μεταφερθεί με τα αεροσκάφη της AEGEAN και τις Olympic Air και σε 7 επιπλέον προορισμούς εντός της ελληνικής επικράτειας, τόσο με προγραμματισμένες όσο και με έκτακτες ειδικές πτήσεις που θα πραγματοποιηθούν για το σκοπό αυτόν. Στη Θεσσαλονίκη το Άγιο Φως αναμένεται να φτάσει στις 20:30.

Το πρόγραμμα των προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, θα διαμορφωθεί ως εξής:

