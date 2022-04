Κόσμος

Σομαλία: Νεκροί από επίθεση σε εστιατόριο

Ποιος είναι ο απολογισμός της επίθεσης τζιχαντιστών σε εστιατόριο στη Σομαλία και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα Μογκαντίσου.

Επτά νεκροί και τουλάχιστον 10 τραυματίες είναι ο απολογισμός της επίθεσης τζιχαντιστών σε εστιατόριο στη Σομαλία και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα Μογκαντίσου.

Σύμφωνα με την αστυνομία στη Σομαλία, την επίθεση διέπραξε βομβιστής-καμικάζι και πιστεύεται ότι στόχος ήταν ο αρχηγός της αστυνομίας, ο στρατηγός Άμπντι Μοχάμεντ Χιτζάρ, και νεοεκλεγμένα μέλη του κοινοβουλίου, που γευμάτιζαν στο εστιατόριο Pescatore, που προσφέρει ιδίως θαλασσινά, στην παραλία Λίντο.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας και οι κοινοβουλευτικοί είναι σώοι, κατά την ίδια πηγή. Ωστόσο, η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος και πανικόβαλε τους πελάτες.

Την έκρηξη ακολούθησαν σποραδικά πυρά για κάποια ώρα, σύμφωνα με πελάτες άλλων, κοντινών εστιατορίων. Επιτόπου έσπευσαν πολλά ασθενοφόρα.

Η τζιχαντιστική οργάνωση Σεμπάμπ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση αργότερα χθες.

Η ενέργεια σημειώθηκε μερικές ημέρες μετά την επίθεση με ολμοβόλο εναντίον του σομαλικού κοινοβουλίου, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε επίσης η Σεμπάμπ. Το κοινοβούλιο έγινε στόχος ενώ τα μέλη του συνεδρίαζαν στο πλαίσιο της διαδικασίας που αναμένεται να οδηγήσει στην εκλογή προέδρου. Ανάμεσα στους αρκετούς τραυματίες πάντως δεν υπήρχαν αιρετοί.

Η Σεμπάμπ, που ορκίζεται πίστη στην Αλ Κάιντα, διεξάγει ανταρτοπόλεμο εναντίον του σομαλικού κράτους για πάνω από μια δεκαετία. Οι τζιχαντιστές, που έχουν εκδιωχθεί από αρκετά αστικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας μετά το 2011, συνεχίζουν να έχουν παρουσία σε αχανείς αγροτικές περιοχές και έχουν κλιμακώσει τη δράση τους τελευταία.

Την 24η Μαρτίου, επίθεση στο αεροδρόμιο της Μογκαντίσου, της πιο αυστηρά φυλασσόμενης εγκατάστασης στη χώρα, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι. Άλλη –διπλή– επίθεση, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 48 άνθρωποι.

