Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός κατέλαβε κάποιες περιοχές του Ντονμπάς

Τις προηγούμενες 24 ώρες, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν στην πόλη Σλοβιάνσκ, στην περιφέρεια Ντανιέτσκ

Μονάδες του ρωσικού στρατού έχουν καταλάβει διάφορες θέσεις και οχυρώνονται σε αυτές στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με ενημέρωση του ουκρανικού γενικού επιτελείου αργά χθες το βράδυ.

Τις προηγούμενες 24 ώρες, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν στην πόλη Σλοβιάνσκ, στην περιφέρεια Ντανιέτσκ, ενώ απέκτησαν έρεισμα στη Λοζόβα, μικρή πόλη αλλά σημαντικό σιδηροδρομικό κόμβο στην περιοχή του Χαρκόβου, σύμφωνα με τους ουκρανούς στρατηγούς.

Στη Σελένα Νταλίνα στην περιφέρεια Ντανιέτσκ και στην Κριμαία, στην περιοχή Λουγκάνσκ, 40 χιλιόμετρα ανατολικά, που κυρίευσαν πριν από μερικές ημέρες, οι ρωσικές δυνάμεις επεκτείνουν τις θέσεις τους και προετοιμάζονται για νέες επιθέσεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πιθανόν απέκτησαν επίσης έρεισμα στη Στέπνε, στην περιφέρεια Ντανιέτσκ, κατά το ουκρανικό γενικό επιτελείο.

Οι ουκρανικές δυνάμεις μπόρεσαν να απωθήσουν επιθέσεις στην περιφέρεια του Λουγκάνσκ –το 80% της οποίας φέρεται να έχει πέσει στα χέρια των Ρώσων–, στη Ρουμπίσνε και στο χωριό Νοβοτόσκιβσκε.

Στη Μαριούπολη, ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τα αεροπορικά πλήγματα και τον αποκλεισμό της χαλυβουργίας Αζοφστάλ, πάντα σύμφωνα με το επιτελείο.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στις περιφέρειες του Λουγκάνσκ και του Ντανιέτσκ βρίσκονται περίπου 44.000 στρατιωτικοί. Ο ρωσικός στρατός και οι αυτονομιστές εκτιμάται πως έχουν αναπτύξει εκεί ως και 80.000 άνδρες.

Σκοπός της Ρωσίας πιστεύεται ότι είναι να περικυκλωθούν οι μονάδες του ουκρανικού στρατού στο Ντονμπάς.

