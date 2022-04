Κόσμος

Γυναικοκτονία στο Μεξικό: βρέθηκε νεκρή σε δεξαμενή νερού (εικόνες)

Στη χώρα που οι ζωές των γυναικών δεν έχουν καμία αξία, ακόμα μία γυναικοκτονία ήρθε να επιβεβαιώσει τον κανόνα.

Συγκλονίζει το Μεξικό η δολοφονία, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, 18χρονης που βρέθηκε νεκρή μετά την εξαφάνισή της στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου οι σχεδόν καθημερινές απαγωγές και δολοφονίες σπάνια προκαλούν τέτοια οργή.

Το πτώμα της Ντεμπάνι Εσκομπάρ, 18 ετών, που εξαφανίστηκε την 9η Απριλίου, εντοπίστηκε σε δεξαμενή νερού ξενοδοχείου στην περιφέρεια του Μοντερέι. Γράφτηκε έτσι ο τραγικός επίλογος μιας εξαφάνισης που πήρε ασυνήθιστα μεγάλη δημοσιότητα, με τον πατέρα της κοπέλας στην πρώτη γραμμή να καταγγέλλει την αποτυχία των ερευνών.

«Η κόρη μου είναι νεκρή λόγω ανίκανων και δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων», δήλωσε σε δημοσιογράφους, αμφισβητώντας μια εκδοχή σύμφωνα με την οποία η κόρη του γλίστρησε στη δεξαμενή, και ζητώντας να βρεθούν οι «ένοχοι».

Φεμινιστικές οργανώσεις βγήκαν στους δρόμους του Μοντερέι, αξιώνοντας δικαιοσύνη. «Για την Ντεμπάνι, για όλες. Ούτε μία ακόμα», έγραψαν στον τοίχο του κτιρίου της τοπικής εισαγγελίας.

Ο πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ εξέφρασε τη λύπη του για τον θάνατο της νεαρής γυναίκας, ευχόμενος να χυθεί φως στην υπόθεση.

Η Διεθνής Αμνηστία ζήτησε από τις μεξικανικές αρχές ο θάνατος της νεαρής γυναίκας να μην μείνει ατιμώρητος. Οι μεξικανικές αρχές είναι υπεύθυνες για τις «ανεπάρκειες που θέτουν σε κίνδυνο το δικαίωμα των γυναικών σε μια ζωή απαλλαγμένη από κάθε μορφής βία», προσέθεσε η οργάνωση.

Η νεαρή εθεάθη για τελευταία φορά στην άκρη δρόμου αφού κατέβηκε από ταξί, έχοντας έλθει εμφανώς σε δύσκολη θέση εξαιτίας της συμπεριφοράς του οδηγού.

Η υπόθεση είναι εμβληματική της αύξησης του αριθμού των γυναικών που γυναικών που εξαφανίζονται στην πολιτεία Νουέβο Λεόν (327 μόνο φέτος). Η χώρα καταγράφει κατά μέσο όρο 10 γυναικοκτονίες την ημέρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

