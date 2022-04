Πολιτική

Μητσοτάκης: Γιορτάζουμε ενωμένοι για την άνοιξη της πατρίδας

Τι αναφέρει ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο twitter.

Το μήνυμά του για την επικείμενη Ανάσταση έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο Twitter.

«Γιορτάζουμε ενωμένοι τις άγιες ημέρες της πίστης και της ελπίδας. Για την άνοιξη της πατρίδας και κάθε ελληνικής οικογένειας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Γιορτάζουμε ενωμένοι τις άγιες ημέρες της πίστης και της ελπίδας. Για την άνοιξη της πατρίδας και κάθε ελληνικής οικογένειας. pic.twitter.com/7pWzXUpXTo — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 23, 2022

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται με την οικογένεια του στην Κρήτη για τις ημέρες του Πάσχα.

Χθες, Μεγάλη Παρασκευή παρακολούθησε την ακολουθία του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Μεϊντάνι Χαλέπας.

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε στην είσοδο του ναού ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης.

O κ. Μητσοτάκης συνοδευόταν από μέλη της οικογένειάς του, ενώ την ακολουθία του Επιταφίου παρακολούθησαν ακόμα, με τις οικογένειες τους, η βουλευτής Ντόρα Μπακογιάννη και ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

