Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο 15χρονος που πυροβόλησε τον φίλο του (εικόνες)

Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο 15χρονος που σκότωσε το φίλο του και ο πατέρας του.

Στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν το Μεγάλο Σάββατο ο 15χρονος που πυροβόλησε θανάσιμα τον φίλο του και ο 56χρονος πατέρας του.

Πατέρας και γιος αναμένεται να οδηγηθούν στο Εισαγγελέα.

Τη Μεγάλη Παρασκευή το θύμα ήταν στο σπίτι του θύτη, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δεύτερος ήθελε να δείξει στον πρώτο την καραμπίνα του πατέρα του.

Οι δύο τους βρέθηκαν σε υπνοδωμάτιο του σπιτιού, όπου υπήρχαν δύο καραμπίνες. Εκεί, ο 15χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον φίλο του.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 15χρονος ισχυρίστηκε αρχικά στις Αρχές πως ο φίλος του έπεσε αναίσθητος επειδή χτύπησε το κεφάλι του στη γωνία τραπεζιού. Λίγο αργότερα παραδέχθηκε πως τον πυροβόλησε κατά λάθος.

