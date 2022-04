Κοινωνία

Πάσχα – Δήμος Αθηναίων: Εορταστικά γεύματα και δώρα για άστεγους (εικόνες)

Με δώρα και τη διανομή γευμάτων «γεμίζουν» άστεγους και ωφελούμενους ευάλωτους πολίτες οι άνθρωποι του Δήμου Αθηναίων.

Συνολικά 1.200 εορταστικά γεύματα -ανά ημέρα- από σήμερα Μεγάλο Σάββατο έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, δώρα και λαμπάδες για τα παιδιά, καθώς και πακέτα με πασχαλινά εδέσματα σε οικογένειες θα προσφερθούν από τον Δήμο Αθηναίων στους ωφελούμενους και τους άστεγους που βρίσκονται κάτω από την «ομπρέλα» του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου (Κ.Υ.Α.Δ.Α.).

Σήμερα Μεγάλο Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα θα μοιράζονται τα γεύματα αγάπης σε άστεγους που βρίσκονται στον δρόμο, καθώς και σε όσους φιλοξενούνται σε δομές της πόλης (Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, Εστία των Αθηνών, Ξενώνας άστεγων ψυχοδραστικών ουσιών (ΜyAthens), Σπίτι του Ηθοποιού, Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου).

Οι μερίδες φαγητού για το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, θα περιλαμβάνουν μαγειρίτσα και πασχαλινά γλυκίσματα, ενώ την Κυριακή του Πάσχα θα προσφερθεί πιάτο με παραδοσιακό αρνί.

Από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι ομάδες streetwork, θα αναλάβουν τη μεταφορά των γευμάτων σε σημεία, όπου υπάρχουν άστεγοι αλλά και πολίτες που έχουν ανάγκη. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Μέριμνα του Δήμου Αθηναίων είναι όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται κάτω από την “ομπρέλα” κοινωνικής προστασίας του, να χαρούν τη γιορτή του Πάσχα, χωρίς καμία στέρηση».

Από τις πρώτες ημέρες του Απριλίου, οικογένειες που στηρίζονται από το Κ.Υ.Α.Δ.Α λαμβάνουν πακέτα με νηστίσιμα τρόφιμα και πασχαλινά εδέσματα. Τσουρέκια, βαφές για κόκκινα αυγά και υλικά για πασχαλινές συνταγές είναι ανάμεσα στα προϊόντα που διανέμονται κάθε μέρα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Παράλληλα, με το βλέμμα στραμμένο και στα παιδιά ωφελούμενων οικογενειών, ο Δήμος Αθηναίων φρόντισε και φέτος, ώστε κανένα παιδί να μη μείνει χωρίς πασχαλινό δώρο. Το Κοινωνικό Βιβλιοχαρτοπωλείο μοίρασε παιχνίδια και λαμπάδες που συγκεντρώθηκαν από τη δράση «Όλοι Μαζί Μπορούμε», καθώς και 2.000 βιβλία – coloring books, δωρεά του Εκδοτικού Οίκου Ίκαρος.

Σύμμαχοι στο κοινωνικό έργο του Κ.Υ.Α.Δ.Α. για μια ακόμη φορά, στάθηκαν εθελοντικές ομάδες, οργανισμοί, εταιρείες και πολίτες, που καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας κατέφθαναν στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών για να προσφέρουν τρόφιμα και είδη καθημερινής ανάγκης.