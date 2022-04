Κοινωνία

Πάσχα: Φεύγουν κι οι τελευταίοι εκδρομείς από την Αττική

Αδειάζει για τα….καλά το λεκανοπέδιο της Αττικής, ακόμα και σήμερα, Μεγάλο Σάββατο.

Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα για διάφορα νησιά του Αιγαίου, ενώ το λιμενικό σώμα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Από το λιμάνι του Πειραιά σήμερα Μ. Σάββατο 23/04 έχουν προγραμματιστεί 6 δρομολόγια, 10 από τη Ραφήνα και 6 από το Λαύριο.

Χθες Μ. Παρασκευή 22/04 από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 14 απόπλοι πλοίων, ενώ αναχώρησαν 13.177 επιβάτες, 2.040 ΙΧ αυτοκίνητα 474 φορτηγά και 432 δίκυκλα.

Για τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιήθηκαν χθες 32 απόπλοι πλοίων, ενώ αναχώρησαν 9.047 επιβάτες, 1.279 ΙΧ οχήματα, 9 φορτηγά και 253 δίκυκλα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας πραγματοποιήθηκαν 13 απόπλοι πλοίων ενώ αναχώρησαν συνολικά 7.776 επιβάτες, 1.837 ΙΧ οχήματα 27 φορτηγά και 166 δίκυκλα. Από το λιμάνι του Λαυρίου, έγιναν 9 απόπλοι πλοίων, ενώ αναχώρησαν 2.785 επιβάτες, 739 ΙΧ οχήματα, 9 φορτηγά και 45 δίκυκλα.

Ομαλά η κίνηση στα διόδια

Χωρίς προβλήματα πραγματοποιείται η έξοδος και των τελευταίων εκδρομέων από την Αττική με την κίνηση να διεξάγεται ομαλά τόσο στην Εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου, όπου χθες υπήρχαν καθυστερήσεις, όσο και στην Αθηνών-Λαμίας.

Χθες, Μεγάλη Παρασκευή, όπως έγινε γνωστό από την Τροχαία, πέρασαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα, συνολικά 98.605 αυτοκίνητα (59.980 από την Αθηνών- Κορίνθου και 41.625 από την Αθηνών - Λαμίας). Πέρσι, εν μέσω καραντίνας, είχαν περάσει μόλις 17.421 αυτοκίνητα (9061 από την Αθηνών- Κορίνθου και 8360 από την Αθηνών - Λαμίας) ενώ το 2019, που δεν υπήρχαν περιορισμοί, είχαν περάσει 111.512 αυτοκίνητα (64.712 από την Αθηνών- Κορίνθου και 46.800 από την Αθηνών - Λαμίας).

