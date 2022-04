Άγιο Φως: Live η Τελετή Αφής από τον Πανάγιο Τάφο

Κόσμος

Ζωντανά από τα Ιεροσόλυμα η Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα από τον Ελληνορθόδοξο Πατριάρχη κ.κ. Θεόφιλο, στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως.

Στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται από το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής και η ελληνική αποστολή, με επικεφαλής τον υφυπουργό Εξωτερικών Ανδρέα Κατσανιώτη.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών θα παραλάβει το Άγιο Φως από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο Γ’, με τον οποίο θα έχει επίσης συνάντηση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναμένεται το απόγευμα του Μεγάλου Σάββατου με ειδική πτήση της AEGEAN και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η διανομή του σε όλη την ελληνική επικράτεια.

To αεροσκάφος Α320neo της AEGEAN που θα μεταφέρει το Άγιο Φως και ολιγομελή διπλωματική αποστολή αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας στις 18:00.

Στη συνέχεια το Άγιο Φως θα μεταφερθεί με τα αεροσκάφη της AEGEAN και τις Olympic Air και σε 7 επιπλέον προορισμούς εντός της ελληνικής επικράτειας, τόσο με προγραμματισμένες όσο και με έκτακτες ειδικές πτήσεις που θα πραγματοποιηθούν για το σκοπό αυτόν. Στη Θεσσαλονίκη το Άγιο Φως αναμένεται να φτάσει στις 20:30.

Δείτε εδώ πώς θα γίνει η διανομή του Αγίου Φωτός σε όλη την επικράτεια με προγραμματισμένες και έκτακτες πτήσεις.

