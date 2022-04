Αθλητικά

Μαγκουάιρ: Εγκατέλειψε το σπίτι του μετά την απειλή για βόμβα

Ο Χάρι Μαγκουάιρ βρίσκεται στο «στόχαστρο» των οπαδών της Γιουνάιτεντ, από τη στιγμή που έφτασε στην ομάδα, δεχόμενος τα περισσότερα… πυρά για την αμυντική εικόνα της ομάδας.



Υπό καθεστώς τρομοκρατίας ζει την τελευταία περίοδο ο διεθνής αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ, εγκαταλείποντας μάλιστα το σπίτι του, μετά τις απειλές για τοποθέτηση βόμβας, που έχει δεχθεί.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, φέρεται να δέχθηκε απειλή για βόμβα στο σπίτι του στην Αγγλία, όπου και ζει μαζί με την αρραβωνιαστικιά του και τα δύο τους παιδιά, γεγονός που δεν αποκλείεται να συνδέεται με τη βαριά ήττα που δέχθηκε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Λίβερπουλ (4-0).

«Φύγε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλιώς θα πεθάνεις. Έχεις 72 ώρες. Σε διαφορετική περίπτωση θα πυροδοτηθούν τρεις βόμβες στο σπίτι σου», ανέφερε το απειλητικό μήνυμα που έλαβε σε ηλεκτρονική μορφή ο Άγγλος στόπερ.

Σύμφωνα με τη Sun, ο 29χρονος αμυντικός -ανησυχώντας για τη ζωή του ιδίου και της οικογένειάς του- εγκατέλειψε το σπίτι του και αυτή τη στιγμή διαμένει σε έναν συμπαίκτη του, που δεν έχει γίνει γνωστός. Σε ασφαλή τοποθεσία έχουν καταφύγει η σύζυγος και οι δύο κόρες του.

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικές Αρχές πραγματοποίησαν έρευνες για βόμβες στο σπίτι του στο Τσεσάιρ, χρησιμοποιώντας ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.

Ο Μαγκουάιρ φέρεται να βρίσκεται ήδη σε διαδικασία τοποθέτησης νέου συστήματος καμερών ασφαλείας στο σπίτι του αλλά και σε επαφές με εταιρεία σεκιούριτι για 24ωρη φύλαξη της οικίας του.

