Υπουργείο Δικαιοσύνης: Έρευνα για τις ιατροδικαστικές εκθέσεις της Μαλένας και της Ίριδας

Έρευνα σε βάθος για τις εκθέσεις των θανάτων, της Μαλένας και της Ίριδας διέταξε το υπουργείο Δικαιοσύνης

Ραγδαίες εξελίξεις στο θέμα της υπόθεσης με τα τρία νεκρά παιδιά στην Πάτρα. Eρευνα σε βάθος και προς κάθε κατεύθυνση διέταξε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ζήτησε πειθαρχική έρευνα. Έτσι, το υπουργείο Δικαιοσύνης, με έγγραφό του προς τον επικεφαλής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, Νίκο Καρακούκη, ζήτησε να διερευνηθούν μέσω της εσωτερικής έρευνας οι ιατροδικαστικές εκθέσεις που συντάχθηκαν μετά το θάνατο των μικρών κοριτσιών από την Πάτρα.

Η έρευνα, την οποία θα διενεργήσει ο κ. Καρακούκης, είναι ανεξάρτητη από την ιατροδικαστική εξέταση, που έχει αναλάβει μαζί με τον συνάδελφο του, ιατροδικαστή κ. Καλογριά, για τις συνθήκες θανάτου των δυο μικρών κοριτσιών Μαλένας και Ιριδας.

Τι σημαίνει

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως ο επικεφαλής της Ιατροδικαστικής Αθηνών έχει καθήκοντα ελέγχου των ενεργειών των ιατροδικαστών που ασχολήθηκαν με την υπόθεση αφού όπως αναφέρεται επί λέξει «ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, οι προϊστάμενοι των Περιφερειακών Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών και οι προϊστάμενοι των Τοπικών Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών έχουν τις αρμοδιότητες των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων αντιστοίχως και τις πάσης φύσεως αρμοδιότητες που προσήκουν στους λοιπούς υπαλλήλους που ασκούν τα καθήκοντα αυτά, όπως αρμοδιότητες πειθαρχικού χαρακτήρα, σύνταξης εκθέσεων αξιολόγησης των ιατροδικαστών και του λοιπού προσωπικού της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας».

Εν ολίγοις ο επικεφαλής έχει δικαίωμα και πειθαρχικού ελέγχου αφού η νομική δυνατότητα είναι σαφής αλλά και ελέγχου εσωτερικού της ορθότητας των αναφορών και των εκθέσεων. Αυτό προφανώς διερευνά εξ αρχής ο κ. Καρακούκης, όπως απορρέει από τη νομική πρόβλεψη.

Και βέβαια η εσωτερική έρευνα είναι ανεξάρτητη από την ιατροδικαστική εξέταση που έχει αναλάβει ο κ. Καρακούκης (μαζί με τον κ. Καλογριά) μετά την παραγγελία της εισαγγελίας, η οποία αφορά ποινικό έλεγχο για τις συνθήκες θανάτου των δυο μικρών κοριτσιών.

