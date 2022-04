Πολιτική

Σακελλαροπούλου από Θράκη: Πολλά υποσχόμενο το μέλλον της (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται η περιοδεία της Προέδρου της Δημοκρατίας στη Θράκη, εκεί όπου συναντά ντόπιους και προσφυγικά χωριά.

«Για τη Θράκη προβάλλει ένα πολλά υποσχόμενο αύριο χάρη στην αδάμαστη θέληση και την εργατικότητα των Θρακιωτών», επισήμανε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου η οποία συνεχίζει την προσφυγική διαδρομή, που άρχισε τη Μεγάλη Πέμπτη από την Πτελέα, στο Τρίγωνο του Έβρου, και σήμερα επισκέφθηκε τη Νέα Κεσσάνη και τη Μάνδρα του νομού Ξάνθης.

«Στις λίγες μέρες που βρέθηκα στη Θράκη ακολουθώντας μια προσφυγική διαδρομή που χαράχτηκε πριν από εκατό χρόνια, βίωσα έντονα τον τόπο και τους ανθρώπους του. Συναντήθηκα με το παρελθόν, που επιβιώνει ολοζώντανο στις καρδιές των κατοίκων του, ψηλάφισα τα τραύματα που άφησαν οι πόλεμοι, η μετανάστευση, η εγκατάλειψη της υπαίθρου. Και είδα, με χαρά, να προβάλλει ένα πολλά υποσχόμενο αύριο, χάρη στην αδάμαστη θέληση και την εργατικότητα των Θρακιωτών.

Καλή Ανάσταση!», δήλωσε η κ. Σακελλαροπούλου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκίνησε την τρίτη μέρα της περιοδείας της στη Θράκη με επίσκεψη στη Νέα Κεσσάνη του νομού Ξάνθης, ένα χωριό που ίδρυσαν πρόσφυγες.

Εκεί την υποδέχθηκαν ο δήμαρχος Αβδήρων Γιώργος Τσιτιρίδης, η πρόεδρος της Κοινότητας Ζωή Μπουρλούκα και η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Θωμαή Κουτάλιου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφτηκε τον Πολιτιστικό Σύλλογο και ξεναγήθηκε στην έκθεση πυρογραφίας του Δημήτρη Δετσαρίδη, με θέμα «πυρογραφία στο 1821». Ο κ. Δετσαρίδης επιφύλαξε μία έκπληξη στην κ. Σακελλαροπούλου χαρίζοντας της μία πυρογραφία που απεικονίζει τον σταθμό της Σταυρούπολης (τόπος καταγωγής της), τον παππού με την ξαδέλφη της, από μία παλιά φωτογραφία, και την ίδια από την επίσκεψη της στη Σταυρούπολη το 2020.

Η κ. Σακελλαροπούλου συναντήθηκε με κατοίκους του χωριού που την χειροκρότησαν ενώ αντάλλαξε ευχές για το Πάσχα.

Ξεναγήθηκε σε έκθεση φωτογραφίας και παραδοσιακών ενδυμασιών στον Πολιτιστικό Σύλλογο και έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών: «Ο πολιτιστικός σύλλογος Νέας Κεσσάνης διατηρεί την προσφυγική μνήμη και την παραδίδει στις νεώτερες γενιές. Η Θράκη ως παράδειγμα αντοχής και δημιουργικότητας».

Αμέσως μετά η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφτηκε το χωριό Μάνδρα του νομού Ξάνθης όπου την υποδέχθηκαν ο πρόεδρος της Κοινότητας Αναστάσιος Χαλκόπουλος και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παναγιώτης Μπαρδάκης.

Η κ. Σακελλαροπούλου συναντήθηκε με κατοίκους και επισκέφθηκε τον Πολιτιστικό Σύλλογο.

Στο Εργαστήριο Δημιουργικής Απασχόλησης συναντήθηκε με νέες και νέους και συζήτησε μαζί τους για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τόσο στη μάθηση, όσο και στον επαγγελματικό προσανατολισμό και απασχόληση. Μια σημαντική δυσκολία, όπως είπαν οι νέοι, είναι η έλλειψη υπολογιστών. Αναφέρθηκε η περίπτωση μαθητή που θέλει να σπουδάσει πληροφορική και δεν έχει αγγίξει καν υπολογιστή.

Η κ. Σακελλαροπούλου ευαισθητοποιήθηκε και είπε ότι η Προεδρία της Δημοκρατίας άμεσα θα χαρίσει στο Εργαστήριο έναν υπολογιστή.

Συναντήθηκε με μαθητές δημοτικού οι οποίοι φτιάχνουν συνεχώς καραβάκια, που συμβολίζουν τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Ο σκοπός τους είναι να φτάσουν τα 890, όσοι ήταν και οι πρώτοι πρόσφυγες που έφτασαν στη Μάνδρα.

Ξεναγήθηκε, επίσης, στην έκθεση για τον προσφυγικό πολιτισμό και στη δανειστική βιβλιοθήκη.

Eιδήσεις σήμερα:

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Έρευνα για τις ιατροδικαστικές εκθέσεις της Μαλένας και της Ίριδας

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο 15χρονος που πυροβόλησε τον φίλο του (εικόνες)

Standard & Poor's: Αναβάθμιση στο αξιόχρεο της Ελλάδας