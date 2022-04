Κόσμος

Πακιστάν: Παρέλυσε μωρό λόγω πολιομυελίτιδας

Το Πακιστάν είναι μια από τις δύο χώρες, μαζί με το γειτονικό Αφγανιστάν, όπου η πολιομυελίτιδα παραμένει ενδημική παρότι τα κρούσματα της νόσου έχουν μειωθεί δραστικά τα τελευταία χρόνια.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι θα προεδρεύσει μιας έκτακτης συνεδρίασης της εθνικής δύναμης κρούσης για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας έπειτα από τον εντοπισμό ενός κρούσματος της νόσου στη χώρα μετά 15 μήνες.

Αξιωματούχοι υγείας ανακοίνωσαν ότι το κρούσμα εντοπίστηκε χθες σε ένα αγόρι 15 μηνών στην περιοχή του Βόρειου Γουαζιριστάν, στα βορειοδυτικά της χώρας, το οποίο παρέλυσε εξαιτίας της νόσου.

Το τελευταίο κρούσμα της νόσου στη χώρα είχε εντοπιστεί τον Ιανουάριο του 2021 και νωρίτερα φέτος οι αρχές είχαν χαιρετίσει το γεγονός ότι για 12 μήνες δεν είχε καταγραφεί στη χώρα ούτε ένα κρούσμα-η πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησαν οι προσπάθειες εξάλειψης της νόσου.

Με το νέο αυτό κρούσμα στο Βόρειο Γουαζιριστάν ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων της νόσου παγκοσμίως μέσα στο 2022 ανέρχεται σε τρία με ένα να έχει επιβεβαιωθεί στο Μαλάουι και ένα στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Εξάλειψη της Πολιομυελίτιδας (GPEI) .

Το κρούσμα στο Μαλάουι επιβεβαιώθηκε τον Φεβρουάριο παρότι τα συμπτώματα παράλυσης είχαν ξεκινήσει από τον Νοέμβριο του 2021, σύμφωνα με την GPEI.

Οι πακιστανικές αρχές λένε ότι εργάζονται για να διασφαλίσουν πως ο ιός δεν θα εξαπλωθεί πέραν της χώρας αυτής της Νότιας Ασίας.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Σαμπάζ Σαρίφ ανακοίνωσε ότι ο ίδιος θα προεδρεύσει της έκτακτης συνεδρίασης της εθνικής δύναμης κρούσης την Δευτέρα.

Η Νιγηρία εξάλειψε επισήμως την πολιομυελίτιδα --που προκαλείται από το άγριο στέλεχος του ιού (wild polio virus)-- το 2020.

Πακιστανοί αξιωματούχοι είχαν ανακοινώσει τον Φεβρουάριο ότι ευελπιστούν να επιτύχουν τον ίδιο στόχο μέσα στα επόμενα χρόνια.

Για να εξαλειφθεί επισήμως η νόσος μια χώρα θα πρέπει να μην έχει καταγράψει κρούσματά της για τρία συναπτά έτη.

