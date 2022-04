Κοινωνία

Εθνική Αθηνών – Κορίνθου: Ανατροπή φορτηγού και εκτροπή της κίνησης (εικόνες)

Εκτροπή της κίνησης των οχημάτων κάνει η Τροχαία, λόγω εκτροπής φορτηγού στην Εθνική Οδό.

Ανάσχεση της κυκλοφορίας υπάρχει από το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, λόγω ανατροπής φορτηγού, που σημειώθηκε στο 59ο χιλιόμετρο.

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα προς Κόρινθο, λόγω ενός φορτηγού που εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.

Ο οδηγός του φορτηγού απεγκλωβίστηκε μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Λόγω του ατυχήματος τα αυτοκίνητα εκτρέπονται στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου μέσω του κόμβου της Κινέττας και ξαναεισέρχονται στην νέα εθνική οδό από το κόμβο των Αγίων Θεοδώρων.

Γύρω στις 17:30, η Τροχαία έδωσε στην κυκλοφορία μια λωρίδα από το κυρίως ρεύμα της Αθηνών- Κορίνθου.

Πραγματοποιήθηκε απεγκλωβισμός ενός άνδρα από φορτηγό όχημα, συνεπεία εκτροπής και ανατροπής του, στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Εικόνες: korinthostv.gr

