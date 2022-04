Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι πατέρας και γιος για το θάνατο του 15χρονου

Έρευνα διέταξε η Εισαγγελέας για τις συνθήκες της ανθρωποκτονίας.

Προκαταρκτική έρευνα παρήγγειλε η εισαγγελέας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 15χρονος στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν εκπυρσοκρότησε κυνηγετική καραμπίνα, την οποία περιεργαζόταν ο κολλητός του φίλος, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Για το τραγικό περιστατικό συνελήφθησαν ο 15χρονος φίλος του θύματος και ο 56χρονος πατέρας του, οι οποίοι οδηγήθηκαν το πρωί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Μελετώντας τη δικογραφία, η εισαγγελέας αποφάσισε να τους αφήσει ελεύθερους ενόψει της έρευνας που παρήγγειλε προς το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και των ευρημάτων που θα προκύψουν από αυτή, η δικογραφία θα επιστρέψει στην Εισαγγελία για να αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση πατέρα και υιού.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Μ. Παρασκευής στο διαμέρισμα του 15χρονου δράστη, όπου οι δύο φίλοι συναντήθηκαν για να περάσουν τον χρόνο τους. Ο ανήλικος θέλησε να δείξει στον άτυχο φίλο του τις δύο κυνηγετικές καραμπίνες που κατείχε (νομίμως) ο 56χρονος πατέρας του, όταν, κάτω από συνθήκες που θα αποτελέσουν αντικείμενο της έρευνας, εκπυρσοκρότησε το ένα από τα δύο όπλα, με συνέπεια να τραυματιστεί στο κεφάλι ο 15χρονος. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, αλλά, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να αποτρέψουν το μοιραίο.

Υπό το κράτος του πανικού, ο 15χρονος φέρεται να κατέθεσε αρχικά ότι ο φίλος του τραυματίστηκε ύστερα από πτώση, αλλά σύντομα η εκδοχή αυτή αποδείχθηκε ως αναληθής, οπότε ανασκεύασε περιγράφοντας τι είχε προηγηθεί στο διαμέρισμα. Από την πλευρά του, ο 56χρονος πατέρας - που εκείνη την ώρα απουσίαζε από το σπίτι - φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς πως ήταν λάθος που άφησε εκτεθειμένες τις καραμπίνες, λέγοντας ότι σκόπευε το επόμενο διάστημα να τις μεταφέρει σε ασφαλές σημείο. Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για πλημμελή φύλαξη όπλων και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.





