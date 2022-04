Κόσμος

Άγιο Φως: Με λαμπρότητα η Τελετή Αφής στον Πανάγιο Τάφο (εικόνες)

Το ταξίδι του προς τον κόσμο ξεκίνησε το Άγιο Φως, μετά την ολοκλήρωση της Τελετής Αφής στα Ιεροσόλυμα.

Σε κλίμα κατάνυξης και λαμπρότητας, παρουσία πλήθους πιστών, τελέστηκε στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα η λειτουργία της Αφής του Αγίου Φωτός.

Λίγα λεπτά μετά τις 14:30, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄ εξήλθε του Παναγίου Τάφου κρατώντας σε κάθε του χέρι αναμμένα 33 κεριά και μεταλαμπάδευσε το Άγιο Φως στους προσκυνητές που παρίσταντο για το «Δεύτε λάβετε Φως», καθώς και το μήνυμα της Ανάστασης στην ανθρωπότητα.

Μετά την Αφή, ο Πατριάρχης παρέδωσε το Ανέσπερο Φως στον εκπρόσωπο της ελληνικής Πολιτείας, υφυπουργό Εξωτερικών Ανδρέα Κατσανιώτη, σε τελετή στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Το αεροσκάφος που θα μεταφέρει το Άγιο Φως αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 18:00 και, εν συνεχεία, προγραμματίζεται η διανομή του σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Σε ανακοίνωση του υφυπουργού Εξωτερικών αναφέρεται πως η μεταφορά της αποστολής προς και από το Ισραήλ γίνεται με ειδική πτήση της Aegean χωρίς κόστος για το ελληνικό δημόσιο, ενώ η διανομή του Αγίου Φωτός στην ελληνική επικράτεια θα γίνει με πτήσεις της Aegean και της Sky express.

Στην αποστολή για την τελετή Αφής και μεταφοράς του Αγίου Φωτός, εκτός από τον υφυπουργό Εξωτερικών, μετέχουν μεταξύ άλλων, ο Έξαρχος του Πανάγιου Τάφου στην Ελλάδα Αρχιμανδρίτης Ραφαήλ, οι βουλευτές Μάξιμος Χαρακόπουλος, Σταύρος Κελέτσης και Ιωάννης Σαρακιώτης, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών κ.ά.

Ο Υφυπουργός στην αντιφώνηση ανέφερε μεταξύ άλλων «Η Ελληνική Πολιτεία έχει σταθεί, πάντοτε αρωγός στηρίζοντας το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και την Αγιοταφική Αδελφότητα στην προσπάθεια να διαφυλαχθούν αλώβητα από τον χρόνο και τις γεωπολιτικές σκοπιμότητες τα ιερά προνόμια και ο αναντικατάστατος πνευματικός ρόλος της Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Με την μέριμνα της Ελληνικής Κυβερνήσεως, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες οι οποίες το έχουν ζητήσει, καθώς και σε πάμπολλες εστίες Χριστιανών Ορθοδόξων, μεταφέροντας το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως και της ελπίδας».

Η Ελληνική αποστολή θα φτάσει στην Ελλάδα και στο αεροδρόμιο Ελ Βενιζέλος περίπου στις 6 με 6:30 το απόγευμα όπου θα τους υποδεχθούν ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος και ο Επίσκοπος Ρωγών Φιλόθεος.

Η υποδοχή θα είναι επίσημη και θα γίνει με τις πρέπουσες τιμές. Θα υπάρξει τιμητικό άγημα του στρατού και κόκκινο χαλί.





