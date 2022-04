Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Μεγάλου Σαββάτου

Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Η «μαύρη λίστα» των νεκρών στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού αυξήθηκε σημαντικά και το Μεγάλο Σάββατο.

Μειώνεται, με βραδείς ρυθμούς, ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια, ενώ εκατοντάδες είναι κάθε ημέρα οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το Μεγάλο Σάββατο συνολικά 4175 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.

Στην Αττική καταγράφηκαν ακόμη 1.513 κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη επιβεβαιώθηκαν 488 νέες μολύνσεις, ενώ τριψήφιο αριθμό μολύνσεων, σε όλη την Ελλάδα, είχαν μόλις ακόμη δύο περιφερειακές ενότητες.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:





