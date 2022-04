Κοινωνία

Ζεφύρι: συλλήψεις μετά από πυροβολισμούς

Αστινομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή, άκουσαν τους πυροβολισμούς και μετέβησαν στο σημείο.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, βραδινές ώρες της 22-4-2022 στο Ζεφύρι, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δύο ημεδαποί, ένας 23χρονος και ένας 18χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή του Ζεφυρίου, άκουσαν πυροβολισμούς και άμεσα έσπευσαν στο σημείο από όπου προέρχονταν. Εκεί, εντόπισαν αυτοκίνητο ακινητοποιημένο στη μέση του δρόμου και τους κατηγορουμένους να έχουν εξέλθει αυτού και να φέρουν όπλα, στραμμένα προς τον ουρανό.

Άμεσα ακινητοποιήθηκαν και σε έλεγχο που τους πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή τους και εντός του αυτοκινήτου:

3 πιστόλια κρότου,

4 γεμιστήρες,

524 φυσίγγια κρότου και

2 μεταλλικοί προσαρμογείς για εκτόξευση φωτοβολίδων.

Από το οδόστρωμα περισυλλέχθηκαν -19- κάλυκες από φυσίγγια κρότου.

Επιπρόσθετα, κατασχέθηκε το εν λόγω αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

