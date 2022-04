Οικονομία

Τουρισμός - Κικίλιας: η σκληρή δουλειά φέρνει την “Ανάσταση”

Ποια σημάδια κάνουν τον Υπ. Τουρισμού να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία της “βαριάς βιομηχανίας” της Ελλάδας.

"Η προσπάθειά μας για την ενίσχυση των δημόσιων εσόδων και της μέσης ελληνικής οικογένειας από τον τουρισμό περνά μέσα και από την ανάδειξη νέων προορισμών, τη σύνδεσή τους με τον πρωτογενή τομέα και τη συνεχή προσπάθεια εμπλουτισμού του τουριστικού μας προϊόντος με όρους βιωσιμότητας. Τα πρώτα δείγματα της σεζόν είναι θετικά, η σκληρή δουλειά αποδίδει, ωστόσο ταμείο θα κάνουμε στο τέλος της χρονιάς. Ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει σημαντικό αντίβαρο στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης", επισημαίνει στη Realnews ο Β. Κικίλιας.

Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η ανάδειξη προορισμών που είναι λιγότερο γνωστοί διεθνώς αποτελούν βασικές πτυχές της πολιτικής που ακολουθεί ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας. Με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και στην κατεύθυνση αυτή, ο κ. Κικίλιας, τους προηγούμενους μήνες είχε αλλεπάλληλες επαφές με ισχυρούς παίκτες που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, προετοιμάζοντας το έδαφος για την εκκίνηση μιας σεζόν υψηλής σημασίας για την επαναφορά των μεγεθών του ελληνικού τουρισμού στα επίπεδα του 2019.

Αυτή η στρατηγική στόχευση φαίνεται ότι αποφέρει καρπούς, με δεδομένο ότι το σήμα για την έναρξη της φετινής τουριστικής περιόδου δόθηκε τον Μάρτιο, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πτήσεις από τις ΗΠΑ με προορισμό την Ελλάδα ξεκίνησαν στις 7 Μαρτίου, με τους Αμερικανούς ταξιδιώτες να γεμίζουν ήδη όχι μόνο τα ξενοδοχεία της Αθήνας αλλά και εκείνα των νησιωτικών προορισμών.

Όπως αναφέρει η RealNews με στόχο, να επωφεληθούν από το θετικό για τον ελληνικό τουρισμό μομέντουμ, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες και ισχυροί tour operators, όπως ο όμιλος jet2, που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη βρετανική αγορά, ενέταξαν για πρώτη φορά στον προγραμματισμό τους την ελληνική πρωτεύουσα.

