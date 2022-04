Κόσμος

Ουκρανία: Επίσκεψη Μπλίνκεν στο Κίεβο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είναι ο πρώτος αξιωματούχος των ΗΠΑ που επισκέπτεται την χώρα, ακριβώς δύο μήνες μετά από την έναρξη του πολέμου.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν θα μεταβεί στο Κίεβο αύριο, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δύο μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

«Αύριο, Αμερικανοί αξιωματούχοι θα μεταβούν στη χώρα μας: Θα συναντηθώ με τον υπουργό Άμυνας (Λόιντ Όστιν) και τον Άντονι Μπλίνκεν», δήλωσε ο Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου που οργανώθηκε σε έναν σταθμό του μετρό σε κεντρική πλατεία του Κιέβου.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη εκπροσώπων της αμερικανικής κυβέρνησης στην Ουκρανία από τις 24 Φεβρουαρίου.

Νεκροί απο πυραυλική επίθεση - Ακυρώθηκε η απομάκρνυση άμαχων

Μια νέα προσπάθεια απομάκρυνσης αμάχων από το ουκρανικό λιμάνι της Μαριούπολης, το οποίο είχε περικυκλωθεί και έχει σχεδόν τεθεί πλήρως υπό ρωσικό έλεγχο, προς την πόλη Ζαπορίζια απέτυχε, έγραψε σήμερα ένας αντιδήμαρχος της Μαριούπολης στον λογαριασμό του στο Telegram.

Σύμφωνα με τον Πέτρο Αντριουτσένκο, περίπου 200 κάτοικοι του βιομηχανικού αυτού λιμανιού στην Αζοφική Θάλασσα είχαν ξεκινήσει να συγκεντρώνονται προκειμένου να εγκαταλείψουν την περιοχή, όταν το πλήθος αυτό «διαλύθηκε» από τον ρωσικό στρατό.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με την ίδια πηγή, ορισμένοι υποχρεώθηκαν να επιβιβαστούν σε λεωφορεία με προορισμό μια κοινότητα που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι, σε απόσταση 80 χιλιομέτρων στα βόρεια.

«Ο κόσμος δεν είχε το δικαίωμα να φύγει από το λεωφορείο», ανέφερε ο αντιδήμαρχος, διευκρινίζοντας πως οι Ρώσοι έκαναν λόγο «για πυρά εκ μέρους των εθνικιστών (Ουκρανών) στο σημείο της εκκένωσης», προκειμένου να δικαιολογήσουν την αλλαγή στο δρομολόγιο.

«Για μία ακόμη φορά οι Ρώσοι διατάραξαν μια εκκένωση», έγραψε ο αντιδήμαρχος.

Σήμερα το πρωί, οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν πως θα επιχειρήσουν εκ νέου να απομακρύνουν αμάχους από τη Μαριούπολη, προς τη Ζαπορίζια, σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων βορειοδυτικά.

Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ είχε προειδοποιήσει πως οι ρωσικές δυνάμεις θέλουν να οργανώσουν παράλληλα έναν άλλο διάδρομο εκκένωσης, προς τη Ρωσία αυτήν τη φορά. «Να είστε προσεκτικοί», είπε. «Να μην υποκύπτετε στην εξαπάτηση και την πρόκληση».

Πέντε νεκροί από πυραυλικό πλήγμα στην Οδησσό

Υπάρχουν θύματα στην πόλη Οδησσό της Ουκρανίας ως αποτέλεσμα ενός πυραυλικού πλήγματος στην πόλη-λιμάνι της νότιας Ουκρανίας που σημειώθηκε σήμερα, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος της περιφέρειας Σερχίι Μπρατσούκ, ενώ ο επικεφαλής της ουκρανικής προεδρίας έκανε λόγο για πέντε νεκρούς και 18 τραυματίες.

Σύμφωνα με την νότια διοίκηση της αεροπορίας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, δύο πύραυλοι έπληξαν εγκαταστάσεις του στρατού και δύο κτίρια κατοικιών στην Οδησσό.

Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατάφεραν να αναχαιτίσουν δύο άλλους πυραύλους που είχαν στόχο την πόλη, αναφέρει σε ανακοίνωσή της στο διαδίκτυο η διοίκηση.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις στο εργοστάσιο Αζοφστάλ της Μαριούπολης

Οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν εκ νέου τα αεροπορικά πλήγματα και επιχειρούν επίθεση εναντίον του εργοστασίου χάλυβα της Μαριούπολης Αζοφστάλ, όπου βρίσκονται οι εναπομείνασες ουκρανικές δυνάμεις στην πόλη, είπε σήμερα ο Ουκρανός προεδρικός σύμβουλος Ολέξι Αρεστόβιτς.

"Ο εχθρός επιχειρεί να καταπνίξει την τελευταία αντίσταση των υπερασπιστών της Μαριούπολης στην περιοχή του Αζοφστάλ", είπε ο Αρεστόβιτς στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: Μάνα και αδερφή πέταξαν τα λουλούδια από τους τάφους Μαλένας - Ίριδας (εικόνες)

Νεκρή σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι

Χίος: Η πρώτη Ανάσταση από τον “ιπτάμενο ιερέα”στην Παναγία Ευαγγελίστρια (βίντεο)