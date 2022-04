Κόσμος

Η Τουρκία κλείνει τον εναέριο χώρο στην Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Άγκυρα αποφάσισε να κλείσει τον εναέριο χώρο της σε αεροσκάφη που μεταφέρουν στρατιώτες από τη Ρωσία στη Συρία.

Η Τουρκία έκλεισε τον εναέριο χώρο της στα ρωσικά αεροσκάφη που μεταφέρουν στρατεύματα προς τη Συρία, έπειτα από διαβουλεύσεις με τη Μόσχα, μετέδωσαν σήμερα τουρκικά ΜΜΕ, επικαλούμενα τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Κλείσαμε τον εναέριο χώρο στα στρατιωτικά αεροσκάφη της Ρωσίας και επίσης στα πολιτικά αεροσκάφη με προορισμό τη Συρία που μεταφέρουν στρατιώτες», δήλωσε ο Τσαβούσογλου, χωρίς να διευκρινίσει το κίνητρο αυτής της απόφασης.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ δήλωσε πως ενημέρωσε για την απόφαση αυτή τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος θα ενημερώσει με τη σειρά τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η απόφαση θα ισχύει για τρεις μήνες, διευκρίνισε ο Τσαβούσογλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: Μάνα και αδερφή πέταξαν τα λουλούδια από τους τάφους Μαλένας - Ίριδας (εικόνες)

Χίος: Η πρώτη Ανάσταση από τον “ιπτάμενο ιερέα”στην Παναγία Ευαγγελίστρια (βίντεο)

Θεσσαλονίκη - Θάνατος 15χρονου: “οδύνη και θρήνος” στην οικογένεια του δράστη