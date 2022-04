Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σανγκάη: αρνητικό ρεκόρ θανάτων παρά το lockdown

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καθώς το lockdown στην μεγαλούπολη κια εμπορικό "κόμβο" της Κίνας να είναι εξαιρετικά αυστηρό, η καθημερινή αύξηση του ρυθμού θανάτων, προκαλεί ανησυχία.

Ο απολογισμός του τρέχοντος ξεσπάσματος της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη Σαγκάη έφθασε σήμερα τους 87 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19 παρά το lockdown, ενώ η πόλη του Πεκίνου κλήθηκε να «δράσει χωρίς καθυστέρηση» εν μέσω της αύξησης των κρουσμάτων του SARS-CoV-2 στην κινεζική πρωτεύουσα.

Η Κίνα, αντιμέτωπη τις τελευταίες εβδομάδες με τη χειρότερη έξαρση της επιδημίας από την εκδήλωση της υγειονομικής κρίσης πριν από δύο χρόνια και πλέον, έθεσε υπό αυστηρό περιορισμό από τις αρχές Απριλίου σχεδόν το σύνολο των 25 εκατομμυρίων της οικονομικής πρωτεύουσάς της, της Σαγκάης, εστίας της μόλυνσης.

Η μητρόπολη ανακοίνωσε σήμερα ότι τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν 39 ασθενείς εξαιτίας της COVID-19, αριθμό άνευ προηγουμένου.

Από την εκδήλωση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ο οποίος αρχικά ταυτοποιήθηκε στην κεντρική Κίνα στα τέλη του 2019, το Πεκίνο έχει καταφέρει –τουλάχιστον κατά τα επίσημα δεδομένα– να κρατήσει τον απολογισμό των θυμάτων κάτω από τους 5.000 νεκρούς και τον αριθμό των μολύνσεων γύρω στις 200.000 συνολικά. Οι αριθμοί αυτοί, θεαματικά κατώτεροι από αυτούς που ανακοινώνονται σε διεθνές επίπεδο, θεωρούνται γενικά πολύ υποτιμημένοι.

Όμως το ξέσπασμα που αποδίδεται στην παραλλαγή Όμικρον συνεχίζει να πλήττει τη Σαγκάη, που παραμένουν υπό αυστηρό περιορισμό επ’ αόριστον, υπό συνθήκες σε ορισμένες περιπτώσεις σπαρτιάτικες.

Το πρόβλημα επιδεινώνει το γεγονός ότι τα ποσοστά ανοσοποίησης είναι συγκριτικά χαμηλά, ειδικά μεταξύ των πιο ηλικιωμένων.

Οι 39 άνθρωποι που απεβίωσαν ήταν ηλικιωμένοι με υποκείμενα νοσήματα, ιδίως υπέρταση, διευκρίνισαν οι υγειονομικές αρχές.

Παρά το lockdown, καταγράφηκαν επίσης σχεδόν 22.000 κρούσματα του SARS-CoV-2 το προηγούμενο 24ωρο (με συμπτώματα και ασυμπτωματικά).

Συνολικά, από τις αρχές Μαρτίου, στο μεγαλύτερο κινεζικό αστικό κέντρο έχουν επιβεβαιωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο μολύνσεις.

Χίλια χιλιόμετρα μακριά, η πρωτεύουσα Πεκίνο ανακοίνωσε παράλληλα ότι επιβεβαιώθηκαν 22 κρούσματα και προειδοποίησε ότι θα προχωρήσει στην ανάληψη «επείγουσας» δράσης για να ανακόψει την εξάπλωση του ιού. «Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, όλη η πόλη πρέπει να αναλάβει δράση χωρίς καθυστέρηση», τόνισε η Πανγκ Σινγκχούο, αξιωματούχος της υπηρεσίας υγείας της πρωτεύουσας, τονίζοντας πως πιθανόν ο SARS-CoV-2 εξαπλωνόταν με «αόρατο τρόπο» τις τελευταίες ημέρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Χίος - Ρουκετοπόλεμος: εντυπωσιακό θέαμα μετά την Ανάσταση (βίντεο)

“Κόντρα” με ταχύπλοα στον Σαρωνικό (βίντεο)

Τροχαίο: νεκρός 25χρονος οδηγός μηχανής