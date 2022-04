Κόσμος

Γαλλία: Μυστηριώδη “τσιμπήματα” σε θεατές φεστιβάλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι μαρτυρίες ανδρών και γυναικών που έχουν σημάδια. Τι εξετάζουν οι Αρχές, βάζοντας στο κάδρο και την ακούσια χορήγηση ουσιών σε ανυποψίαστους συμμετέχοντες στο φεστιβάλ μουσικής.

(εικόνα αρχείου)

Μια έρευνα ξεκίνησε στη Γαλλία, μετά την ανακάλυψη μυστηριωδών σημαδιών από τσιμπήματα σε εννέα άτομα, τα οποία παρέστησαν σε ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ μουσικής στη χώρα, στο Printemps de Bourges, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η προέλευση αυτών των σημαδιών είναι άγνωστη, σύμφωνα με τις αρχές. «Δεν γνωρίζουμε εάν πρόκειται για τσιμπήματα από σύριγγες ή από καρφίτσες για παράδειγμα», είπε η Ανιές Μπονζέν, επικεφαλής του γραφείου της νομαρχίας του Σερ, όπου διεξάγεται το φεστιβάλ. «Οι άνθρωποι αυτοί απλά ένιωσαν τσιμπήματα», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, «δεν υπήρξε σεξουαλική επίθεση», σύμφωνα με τον διευθυντή του Φεστιβάλ Μπορίς Βεντέλ, ο οποίος διευκρίνισε πως οι αναφορές προήλθαν «από άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας».

Από τα άτομα που ανέφεραν τα τσιμπήματα λήφθηκε δείγμα αίματος, προκειμένου να καθοριστεί εάν ουσίες τους είχαν χορηγηθεί.

«Έως τις 17:00 της 23ης Απριλίου, υπήρξαν αναφορές για 9 περιστατικά», είπε ο Βεντέλ στο AFP. Αυτός ο αριθμός επιβεβαιώθηκε από τη νομαρχία του Σερ.

Μέχρι την Παρασκευή, τέσσερις μηνύσεις κατατέθηκαν, σύμφωνα με την εισαγγελία του Μπουρζ, η οποία ξεκίνησε έρευνα για "χορήγηση επιβλαβών ουσιών".

Τα μέτρα ασφαλείας στο φεστιβάλ, το οποίο ολοκληρώνεται την Κυριακή, ενισχύθηκαν.

Ανάλογα περιστατικά τσιμπημάτων καταγγέλθηκαν τον τελευταίο καιρό σε ντισκοτέκ σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας.





Ειδήσεις σήμερα:

Χίος - Ρουκετοπόλεμος: εντυπωσιακό θέαμα μετά την Ανάσταση (βίντεο)

Τροχαίο: νεκρός 25χρονος οδηγός μηχανής

Ηπατίτιδα σε παιδιά: ένας θάνατος και αύξηση κρουσμάτων στον κόσμο