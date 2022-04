Κόσμος

Πάσχα: ακρωτηριασμοί και τραυματισμοί από κροτίδες

Τη χαρμόσυνη ατμόσφαιρα της Ανάστασης, αντέστρεψαν ατυχήματα και τραυματισμοί από κροτίδες και βεγγαλικά.

Τα πρώτα ατυχήματα από βεγγαλικά, που είναι το "σήμα κατατεθέν" το βράδυ της Ανάστασης σε πολλές περιοχές, έγιναν στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λευκωσία, με δύο άτομα να ακρωτηριάζονται και ένα να τραυματίζεται.

Πιο συγκεκριμένα, στις 20:50 το βράδυ της Ανάστασης, ένας 17χρονος στη Λευκωσία τραυματίστηκε στο χέρι, στην προσπάθεια του να ρίξει κροτίδα. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε κλινική για νοσηλεία. Λόγω της σοβαρότητας του τραύματός του, ο 17χρονος διακομίστηκε σε ιδιωτική κλινική στη Λεμεσό, για νοσηλεία. Όπως διαπιστώθηκε υπέστη ακρωτηριασμό δακτύλων του δεξιού του χεριού.

Στις 21:35 ένας δεύτερος τραυματισμός προσώπου, συνέβη επίσης στη Λευκωσία. Πρόκειται για 35χρονο άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε από κροτίδα στο χέρι και μεταφέρθηκε σε κλινική. Από εξετάσεις που διενεργήθηκαν από την Αστυνομία διαπιστώθηκε ότι ο τραυματισμός του προήλθε από έκρηξη κροτίδας, ενώ βρισκόταν σε προαύλιο εκκλησίας στο Γέρι. Όπως διαπιστώθηκε ο 35χρονος υπέστη ακρωτηριασμό δύο δακτύλων του αριστερού του χεριού.

Στις 03:45 σε προαύλιο εκκλησίας σε χωριό της Λευκωσίας ένας 34χρονος τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι, στην προσπάθεια του να απομακρύνει άγνωστο εκρηκτικό μηχανισμό. Μεταφέρθηκε σε κλινική για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.

