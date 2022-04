Κόσμος

Ιαπωνία: πολύνεκρο ναυάγιο τουριστικού σκάφους

Αρκετοί άνθρωποι αγνοούνται με τις συνθήκες στην περιοχή να δυσχεραίνουν το διασωστικό έργο.

Νεκροί είναι και οι δέκα άνθρωποι που έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής μετά το ναυάγιο χθες Σάββατο τουριστικού πλοίου στη βόρεια Ιαπωνία, ενώ ακόμη 16 άλλοι εξακολουθούν να αγνοούνται, ανακοίνωσε το λιμενικό της χώρας.

"Επιβεβαιώνουμε τον θάνατο και των δέκα ανθρώπων", δήλωσε εκπρόσωπος του ιαπωνικού λιμενικού, ενώ πρόσθεσε ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους.

Το πλοίο Kazu I απέπλευσε χθες το πρωί με 24 επιβάτες, ανάμεσά τους δύο παιδιά, και διμελές πλήρωμα για περιήγηση κατά μήκος τμήματος της χερσονήσου Σιρετόκο, προστατευόμενη φυσική περιοχή στο βορειοανατολικό τμήμα της βόρειας νήσου Χοκάιντο, παρά τις προβλέψεις για άσχημες καιρικές συνθήκες στην περιοχή.

Όλοι φόραγαν σωσίβια, όμως τα νερά στην περιοχή είναι εξαιρετικά κρύα, με τη θερμοκρασία τους να κυμαίνεται μεταξύ των 2 και των 3° Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η θάλασσα ήταν ταραγμένη όταν εκτυλίχθηκε το συμβάν: αλιευτικά σκάφη της περιοχής επέστρεψαν στα λιμάνια τους πριν από το μεσημέρι εξαιτίας των υψηλών κυμάτων και των ισχυρών ανέμων, σύμφωνα με τοπικό συνεταιρισμό που επικαλέστηκε το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Η χερσόνησος Σιρετόκο είναι μαγνήτης για τους τουρίστες στη Χοκάιντο. Το 2005, εντάχθηκε στον κατάλογο της παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς της UNESCO, λόγω των αξιοσημείωτων χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων της.

Το πλήρωμα έστειλε σήμα κινδύνου στις 13:13 τοπική ώρα (07:13 ώρα Ελλάδας), ειδοποιώντας πως το πλοίο έβαζε νερά και είχε αρχίσει να βυθίζεται, καθώς είχε πάρει κλίση 30 μοιρών.

Το λιμενικό έφθασε στην περιοχή έπειτα από τρεις ώρες εντατικών ερευνών, που συνεχίζονται έκτοτε και στις οποίες συμμετέχουν η αστυνομία, ο στρατός και αλιείς της περιοχής, ενώ έχουν αναπτυχθεί και αεροπορικά μέσα.

