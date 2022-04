Κοινωνία

Νέος Κόσμος: Ανάσταση με μολότοφ (εικόνες)

Για ακόμη μια χρονιά, αμέσως μετά το “Χριστός Ανέστη” τηρήθηκε το “έθιμο” της ρίψης πολλών μολότοφ, που διχάζει τους πιστούς.

Για ακόμα μία χρονιά το βράδυ της Ανάστασης οι δρόμοι στον Νέο Κόσμο της Αθήνας θύμισαν κάτι από επεισόδια μεταξύ αναρχικών και αστυνομικών στα Εξάρχεια ή σε άλους έφεραν στο νου εικόνες απο «πόλεμο».

Όταν ο ιερέας έψαλε το «Χριστός Ανέστη» και οι καμπάνες άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα αρκετοί που συγκεντρώθηκαν έξω από τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως, δεν περιορίστηκαν στα βεγγαλικά και τις κροτίδες.

Αντίθετα, έριξαν - όπως και τα προηγούμενα χρόνια - δεκάδες βόμβες μολότοφ, που μαζί με τα βεγγαλικά έκαναν τη νύχτα....μέρα.

Οι δρόμοι γύρω από την εκκλησία θύμιζαν "βομβαρδισμένο τοπίο".

Παρευρισκόμενοι κατέγραψαν τις εικόνες με τα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ οι αστυνομικοί δεν έκαναν την εμφάνισή τους, παρά μόνο αφού τα ρολόγια έδειχναν 01:00 τη νύχτα.

Η ρίψη δεκάδων μολότοφ και φωτοβολίδων έχει μετατραπεί σε πασχαλινό "έθιμο" στον Νέο Κόσμο τα τελευταία χρόνια.

Πρόκειται ώστόσο για ένα "έθιμο" που διχάζει τους κατοίκους της περιοχής.

Κάποιοι συγκεντρώνονται για να απαθανατίσουν τις σκηνές με τα κινητά τους τηλέφωνα και άλλοι αντιδρούν λόγω της επικινδυνότητας και όχι μόνο.

