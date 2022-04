Τεχνολογία - Επιστήμη

“Πασχαλινός” σεισμός στην Κάσο

Πρωινή “εορταστική” επίσκεψη του “Εγκέλαδου” στο νησί, έγινε αισθητή, ιδιαίτερα από όσους εκείνοι την ώρα έβαζαν το αρνί στην σούβλα για να ψηθεί.

“Πασχαλινή” σεισμική δόνηση καταγράφηκε στην Κάσο.

Κάτοικοι και επισκέπτες ταρακουνήθηκαν πριν προλάβουν να βάλουν το αρνί στη σούβλα πάνω από την φωτιά...

Ο σεισμός, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καταγράφηκε στις 07:14 της Κυριακής.

Το μέγεθος του σεισμού μετρήθηκε στους 4,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 24 χιλιομέτρων νότια - νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας της Κάσου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμήθηκε στα 8,3 χιλιόμετρα.

