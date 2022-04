Γαλλία: επίθεση με μαχαίρι σε ιερέα

Τραυματίστηκε και μια μοναχή, που προσποάθησε να σταματήσει τον δράστη. Τι αναφέρει ο Υπ. Εσωτερικών για την επίθεση, που έγινε ενώ οι πολίτες ψηφίζουν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Ένας ιερέας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι σε έναν ναό στη Νίκαια, στη νότια Γαλλία, ανέφερε σήμερα σε ένα μήνυμα στο Twitter ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Ζεράλ Νταρμανέν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ζωή του ιερέα δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ η αστυνομία έχει συλλάβει τον δράστη.

BREAKING ????France???? :

¦?Priest stabbed and a Nun wounded with a kinfe in the Saint Pierre d'Arene church in the city of Nice.



¦?Police reports that they have arrested one man in connection to the attack#France #Nice #SaintPierredArene pic.twitter.com/Ms7vMbOQtm