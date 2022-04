Πόλεμος στην Ουκρανία - ΟΗΕ: έκκληση άμεσης εκεχειρίας για απομάκρυσνη αμάχων

Κόσμος

Ανήμερα της Ανάστασης, η κατάσταση στην Ουκρανία και ιδιαίτερα στη Μαριούπολη, είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Ο ΟΗΕ απηύθυνε σήμερα έκκληση για την εφαρμογή μιας «άμεσης» εκεχειρίας στη Μαριούπολη, προκειμένου να επιτραπεί η εκκένωση περίπου 100.000 αμάχων, που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε αυτό το ουκρανικό λιμάνι, το οποίο ελέγχει σχεδόν πλήρως ο ρωσικός στρατός, σε ένα δελτίο τύπου του συντονιστή του στην Ουκρανία.

«Χρειάζεται μια κατάπαυση των εχθροπραξιών αμέσως για να σωθούν ζωές. Όσο περισσότερο περιμένουμε, τόσες περισσότερες ζωές απειλούνται. Πρέπει να επιτραπεί να απομακρυνθούν αμέσως, σήμερα. Αύριο θα είναι πάρα πολύ αργά», δήλωσε ο Άμιν Άγουαντ.

Το Κίεβο ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν αυτήν την πόλη στη Θάλασσα του Αζόφ και κυρίως το χαλυβουργείο Αζοφστάλ, τελευταίο θύλακα αντίστασης των Ουκρανών μαχητών.

Συγκλονιστικό βίντεο με παιδάκια εγκλωβισμένα στο Αζοφστάλ

Ένα βίντεο που δείχνει εκγλωβισμένα παιδάκια να ζητούν να δούν τον ήλιο στο Αζοβστάλ, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το βίντεο του Guardian δείχνει μικρά παιδιά και τις μητέρες τους μέσα από το εργοστάσιο να λένε ότι «ξεμένουν από δυνάμεις» και ότι πρέπει να απομακρυνθούν επειγόντως σε ασφαλές έδαφος.

