Πόλεμος στην Ουκρανία: Επικοινωνία Ερντογάν - Ζελένσκι

Τα θέματα που απασχόλησαν τους δύο ηγέτες στη μεταξύ τους συνομιλία.

Η Τουρκία είναι έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια κατά τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, έγινε σήμερα γνωστό από την τουρκική προεδρία.

Ο Ερντογάν είπε ότι η απομάκρυνση των τραυματιών και αμάχων από τη Μαριούπολη πρέπει να διασφαλιστεί, προσθέτοντας πως η Τουρκία βλέπει καταρχήν θετικά το θέμα της εγγυήτριας χώρας. Η Ουκρανία επιδιώκει να της δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας από διάφορες χώρες κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συνομίλησε με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενόψει των συνομιλιών του Τούρκου προέδρου με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι είπε πως εκείνος και ο Ερντογάν συζήτησαν την ανάγκη άμεσης εκκένωσης των αμάχων από τη Μαριούπολη, μεταξύ άλλων από το εργοστάσιο Αζοφστάλ και την ανταλλαγή των Ουκρανών στρατιωτών που έχουν οχυρωθεί στο εργοστάσιο.

