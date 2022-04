Κοινωνία

Πάσχα 2022: Πόλη “φάντασμα” η άδεια Αθήνα (εικόνες)

Δεκαπενταύγουστο θύμιζε η Αθήνα τις ημέρες του Πάσχα και κυρίως την Κυριακή, που όλοι ήταν σε τραπέζια.

Πόλη «φάντασμα» ήταν σήμερα η Αθήνα, καθώς μετά από δύο χρόνια κορονοϊού, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας είχαν την ευκαιρία να πάνε για Πάσχα στα χωριά τους.

Οι δρόμοι άδειασαν κι έτσι, οι αποστάσεις εκμηδενίστηκαν, για τους λίγους τυχερούς που την απόλαυσαν.

Οι εικόνες το πρωί και το μεσημέρι παρέπεμπαν σε αργία του Δεκαπενταύγουστου, αφού ακόμα και τα πιο κεντρικό σημεία ήταν εντελώς ερημωμένα.

Η έξοδος των εκδρομέων αυξήθηκε κατακόρυφα, μετά από δύο Πάσχα απαγορεύσεων, οι περισσότεροι που έμειναν στην πρωτεύουσα συγκεντρώθηκαν σε σπίτια, έψησαν, έφαγαν και γιόρτασαν και οι λίγοι -κάτοικοι και επισκέπτες – της πόλης την απόλαυσαν…μοναχικά.

