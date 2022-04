Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι πρόσφυγες αγγίζουν τα 5,2 εκατομμύρια

Τι είπε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Λίγοι παραπάνω από 23.000 Ουκρανοί πρόσφυγες εγκατέλειψαν τις τελευταίες 24 ώρες τη χώρα τους, στον απόηχο της ρωσικής εισβολής που έκλεισε 2 μήνες, με τον συνολικό αριθμό τους να προσεγγίζει τα 5,2 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν μερικώς επικαιροποιηθεί της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τα οποία δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 5.186.744 Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρας τους μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, ήτοι 23.058 περισσότεροι σε σύγκριση με τον χθεσινό απολογισμό.

«Σήμερα, σκεφτόμαστε όλους εκείνους που γιορτάζουν το ορθόδοξο Πάσχα. Για τους ανθρώπους στην Ουκρανία και εκείνους που αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα, θα είναι μια νέα ημέρα φόβου, αγωνίας, απώλειας και χωρισμών από τους αγαπημένους, την ώρα που ο πόλεμος συνεχίζεται ακατάπαυστα. Η δύναμη και το κουράγιο να τους συντροφεύουν», έγραψε σήμερα σε μήνυμά του στο Twitter ο Φίλιππο Γκράντι, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Από τις αρχές Απριλίου, ο αριθμός των Ουκρανών που εγκατέλειψαν τη χώρα τους ανέρχεται σε λίγο πάνω από 1.151.000, ένας αριθμός πολύ μικρότερος από τα 3,4 εκατομμύρια ανθρώπων, που επέλεξαν να φύγουν μονάχα τον μήνα Μάρτιο.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, που επίσης αποτελεί μέρος του ΟΗΕ, ανέφερε πως περισσότεροι από 218.000 μη Ουκρανοί, κυρίως φοιτητές και μετανάστες εργάτες, εγκατέλειψαν επίσης την Ουκρανία για γειτονικές χώρες, κάτι που σημαίνει πως περισσότεροι από 5,2 εκατομμύρια άνθρωποι συνολικά έχουν φύγει από τη χώρα, από την αρχή του πολέμου.

Οι γυναίκες και τα παιδιά αντιπροσωπεύουν το 90% αυτών των προσφύγων, καθώς οι άνδρες από 18-60 ετών, που πληρούν τις προϋποθέσεις να στρατολογηθούν, δεν έχουν το δικαίωμα να φύγουν.

Σχεδόν τα δύο τρίτα των μικρών Ουκρανών αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, περιλαμβανομένων εκείνων που παραμένουν στη χώρα.

Περισσότεροι από 7,7 εκατομμύρια άνθρωποι έφυγαν από τα σπίτια τους, όμως παραμένουν στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον ΔΟΜ.

